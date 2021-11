Damaro Camara précise : "Mes propos n’ont rien à voir avec une menace…"

CONAKRY-Alors que sa sortie ce mercredi 03 novembre 2021 continue de susciter des controverses, l’ancien président de l’Assemblée Nationale a fait une mise au point. Amadou Damaro Camara précise que sa sortie « n’a rien à voir avec une menace ».

Le directoire national du Rpg arc-en-ciel a réitéré hier sa demande à la junte de libérer le président déchu, Alpha Condé. Dans son propos, Amadou Damaro Camara, indiquait que depuis le coup d’Etat, toute la communication du RPG a été axée sur la paix et l’appel au « calme ». Parce que, disait-il, « la seule chose que nous avons en commun c’est la Guinée, au-delà de tout. Nous ne voulons la guerre et la violence en Guinée. C’est notre philosophie ».

Ces propos ont suscité une flopée de réactions. Interrogé ce jeudi 4 novembre 2021, l’ex président de l’Assemblée Nationale, a indiqué que ses propos n’ont rien à voir avec une menace.

Lire aussi- Damaro : « Nous demandons la libération du Pr Alpha Condé »

« Ça fait deux mois que le Président Alpha Condé est retenu. Depuis qu’il est là-bas, on n’a fait aucune marche, aucune protestation de quelque nature que ce soit. Nous sommes engagés à accompagner la transition et à faire partie du processus. On aurait boudé le processus si on était dans l’esprit de la menace.

Il faut que ça soit clair. Ça n’a rien à avoir avec une menace, pas du tout. Ce n’est pas la philosophie, ce n’est pas l’idée, ni la décision du parti », a précisé l’ancien président de l’Assemblée nationale, interrogé ce jeudi 4 novembre 2021 par Africaguinee.com.

A suivre…

Africaguinee.com