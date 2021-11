Adieu la congestion du Port : Conakry Terminal renforce sa flotte avec l’arrivée de quatre Portiques de parc

CONAKRY- Conakry Terminal, filiale du groupe Bolloré a réceptionné ce jeudi 4 novembre 2021, quatre nouveaux Portiques de Parc RTG. Pour acquérir ces gigantesques machines, Conakry terminal a consenti un investissement d’une valeur d'environ 10 millions d’euros, soit 98 milliards GNF. L’acquisition de ces portiques va contribuer considérablement à décongestionner le terminal à conteneurs du Port Autonome.

Elle permettra aussi à Conakry Terminal d’augmenter la rapidité de livraison des conteneurs, mais aussi de rendre par ricochet le Port Autonome de Conakry plus compétitif et accélérer sa modernisation. La cérémonie de réception a été présidée par le ministre des Infrastructures et des Transports Yaya Sow qui s’est réjoui de l’acquisition de ces nouveaux portiques de parc.

«Nous remercions vivement Conakry Terminal pour ses efforts d’investissements qui sont de nature à accroître la compétitivité de l’économie guinéenne et de l’entreprise. C'est dans ce contexte que je suis ici pour les remercier au nom du président de la République et du Premier ministre. Vous ne pouvez pas faire la croissance et le développement sans la compétitivité. Pour ce faire, le port est le facteur par excellence de la compétitivité. Donc, plus les capacités du port grandissent, plus la compétitivité de l’économie augmente. C'est pour cela que le gouvernement guinéen salue les efforts de Conakry Terminal », a déclaré M. Sow.

Étant concessionnaire du terminal à conteneurs, Conakry Terminal entend moderniser le port de Conakry à travers l’acquisition des nouvelles machines. « Aujourd'hui, Conakry Terminal qui est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port de Conakry est très fier d'agrandir sa flotte de portiques de parc avec ces quatre nouvelles machines. Ces quatre nouvelles machines viennent compléter les huit qu'on a fait rentrer en 2018 et en 2020 », explique Emanuel Masson, Directeur de Conakry Terminal.

Ces nouveaux portiques vont servir à ranger les conteneurs sur le terminal, de recevoir les bateaux et permettre d'augmenter la rapidité de livraison des conteneurs. « Ces machines nous servent à gérer le stock des conteneurs. C'est très important pour nous et pour tous les réceptionnaires en Guinée. Cela permet d'augmenter la rapidité de livraison des conteneurs », a précisé M. le directeur de Conakry terminal.

Avec les 4 portiques, a ajouté M. Masson, la congestion du port sera un loin souvenir. « Les usagers du port dans les mois et années précédentes se rappellent qu'on a eu une période de congestion qui a été intégralement résolu depuis le mois de février grâce une productivité et des efforts pour maximiser les livraisons. Aujourd'hui, ces quatre portiques de parc viennent consolider nos efforts pour s'assurer que plus jamais on ne retombera dans la congestion.

C'est très important pour tous les réceptionnaires, les transitaires et pour toute la communauté des affaires. C'est très important de faire ces investissements parce que ça sécurise la chaîne logistique en Guinée (...) Cela représente un coût de 98 milliards GNF, pratiquement 10 millions d'euros. On continuera d'investir au gré du besoin pour développer l'infrastructure portuaire et éventuellement faire un troisième quai », a indiqué le directeur de Conakry Terminal.

