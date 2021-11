Guinée : Des "manœuvres" pour exclure le Rpg arc en ciel des élections...

CONAKRY-Des manœuvres seraient en cours auprès du CNRD (comité national du rassemblement pour le développement), de la CEDEAO, de l’Union Européenne et de Washington pour l’exclusion du RPG arc en ciel de la course aux prochaines élections en Guinée. L’alerte a été donnée ce mercredi 3 novembre 2021, par l’ancien Président de l’Assemblée Nationale.

Cette situation « inquiète » le RPG arc en ciel, selon Amadou Damaro Camara. Ce haut responsable de l’ancien parti au pouvoir prévient déjà ceux qui sont derrière ces « manœuvres » qu’elles ne passeront pas. Car selon lui, « le RPG est trop gros pour être mis de côté ».

« On a d’autres inquiétudes. Parce qu’avant, le mot le plus usité par notre opposition d’alors et celle d’aujourd’hui, c’est de dire qu’ils demandent des élections libres et transparentes. Nous ne demandons que ça », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Mais des démarches à l’intérieur, auprès des nouvelles autorités, dans la sous-région, ou bien en Europe et des Etats-Unis, c’est de trouver des formes juridiques pour exclure le RPG et de ses alliés du processus. Mais je le dis : On est trop gros pour être mis de côté. Il faut ça soit clair pour les uns et pour les autres. Nous sommes sereins », a-t-il averti, assurant que le RPG a les moyens, les chances de reconquérir le Pouvoir, mais avec un « arbitre neutre ».

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com