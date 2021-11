Damaro : « Nous demandons la libération du Pr Alpha Condé »

CONAKRY-L’ancien Président de l’Assemblée Nationale a fait une demande au nom du RPG arc en ciel et de ses partis alliés, au CNRD (comité national du rassemblement pour le développement). Amadou Damaro Camara, qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse, ce mercredi 03 novembre a invité la junte à libérer l’ancien président Alpha Condé, en tenant compte de son âge.

Il a souligné que la philosophie du RPG arc en ciel et de ses alliés a toujours été fondée sur la non-violence. C’est pourquoi depuis le coup d’Etat, ils n’ont pas fait de protestations, bien que leurs passeports et comptes bancaires soient bloqués. Il insiste qu’ils ne veulent pas qu’il y ait la guerre en Guinée, car dit-il c’est la seule chose que les guinéens ont en commun. Extraits.

"La seule philosophie qui vaille au RPG et ses alliés, c’est la non-violence, et de dire à nos militants de privilégier la concertation et la paix dans le pays. La preuve : Depuis le 05 septembre, le RPG et ses alliés n’ont pas organisé de protestation, de marches, de défilé ou même de meeting. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons des passeports bloqués, des comptes bloqués… même si dans le premier communiqué du CNRD, on disait que la justice va être désormais la boussole. Le Rpg est resté serein avec ses alliés.

Libération du Pr. Alpha Condé

Notre seul objectif aujourd’hui, c’est la libération du Pr. Alpha Condé. Nous demandons au CNRD, que vu l’âge du président, n’importe qui à cet âge est fragile. Nous leur demandons humblement de libérer le président Alpha Condé. Nous ne souhaitons vivement. C’est l’objectif premier des activités du parti et des alliés.

Inquiétudes... FNDC-CNRD

A d’autres occasions, certains cadres du parti ont été conviés à des concertations avec les nouvelles autorités. Nous exprimé des inquiétudes : Depuis le 05 septembre on a à se poser des questions : est-ce que c’est le FNDC qui a fait le coup d’Etat ? Est-ce que c’est le FNDC et le CNRD qui ont fait le coup d’Etat ? Ou est-ce que le CNRD a fait le coup d’Etat pour le FNDC ? Je crois qu’un certain nombre de réponses ont été donnés par un membre de la classe politique à Bruxelles.

Nous considérons que le CNRD, d’après la charte, doit être neutre et arbitre qui doit mettre en place des organes de transition, organiser les élections dans une condition de neutralité absolue. Des assurances nous ont été donnés qui nous ont donné satisfaction.

Paix et clame dans le pays

Toute la communication du RPG a été axée sur la paix et le calme parce que la seule chose que nous avons en commun c’est la Guinée, au-delà de tout. Nous ne voulons la guerre et la violence en Guinée. C’est notre philosophie.

Nous avons dit au CNRD qu’ils n’ont pas besoin de se créer ni une mouvance, ni une opposition. Au RPG arc en ciel et de ses alliés, nous sommes prêts à participer au processus de transition, à faire partie de tous les organes, accompagner le processus. Le RPG a les moyens, les chances de reconquérir le Pouvoir, mais avec un arbitre neutre.

Élection présidentielle

Il y a des charognards qui déjà s’acharnent sur l’héritage du Pr Alpha Condé en constituant des équipes de candidatures pour les prochaines élections présidentielles. Au RPG arc en ciel et pour ses alliés, ce phénomène n’est pas d’actualité. Le RPG et ses alliés sont des partis organisés. N’importe qui ne peut pas parler en leur nom".

Nous y reviendrons !

Abdoul Malick Diallo

Et Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com