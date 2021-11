Belgique : Béa Diallo démissionne…

CONAKRY-Nommé mardi 2 novembre 2021, Ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo a jeté l’éponge en Belgique. Le premier échevin socialiste de la commune d’Ixelles Bea Diallo a démissionné de sa fonction, a annoncé le média Belge Le Soir.

Le belgo-guinéen, ex-champion de boxe, a décidé de remettre son mandat, précise la même source qui précise que M. Diallo a indiqué aux instances du PS bruxellois que son choix d’accepter ce poste en Guinée impliquait nécessairement la remise de son mandat exécutif au sein du collège de la commune d’Ixelles. Le parti a donc pris acte et immédiatement informé le parti Ecolo partenaire de majorité à Ixelles.

L’ex champion du monde de boxe et élu belgo-guinéen a jeté l’éponge de ses fonctions d’échevin, mais il prévient qu’il ne renoncera pas à son engagement politique en Belgique.

« J’ai beaucoup appris durant mes mandats de député et d’échevin et je ne remercierais jamais assez mes collègues bruxellois, mes collaborateurs et surtout les électeurs. Je ne tire pas un trait sur mon engagement politique en Belgique. Mais les circonstances en Guinée sont telles et les défis là-bas tellement énormes que je me dois de répondre favorablement à cet appel le temps de cette mission », explique Béa Diallo.

L’ancien champion de la Boxe quittera donc ses fonctions d’échevin. La section ixelloise du PS se réunira pour assurer pleinement le suivi de son engagement au sein du conseil et du collège communal d’Ixelles, a-t-on appris. Béa Diallo a le soutien de son parti le PS bruxellois. « Le PS souhaite à Bea Diallo ses meilleurs vœux de réussite au service des Guinéennes et des Guinéens, dans le cadre d’un processus démocratique à la hauteur des enjeux », assure le socialiste belge Ahmed Laaouej.

Béa Diallo explique que s'il a décidé de participer au Gouvernement, il y a bien une raison. Il ne veut plus voir des guinéens perdre leur vie en Méditerranée ou finir esclaves en Libye.

« Je l’ai toujours répété. Je ne veux plus voir mes compatriotes guinéens perdre leur vie en Méditerranée ou finir esclaves en Libye. C’est pourquoi après mûre réflexion avec mes proches, mon parti politique en Belgique et mes collègues à Ixelles, j’ai donc décidé de participer à ce gouvernement de Mission », se justifie-t-il.

A suivre…

Africaguinee.com