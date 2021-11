Vivo Energy Guinée annonce la nomination de Gilbert Assi, nouveau Directeur Général

Conakry, Guinée. Le 2 Novembre 2021 : Vivo Energy Guinée, filiale du leader panafricain de la distribution et de la commercialisation des produits et services du réseau de stations-service Shell, annonce la nomination de M. Gilbert Assi comme nouveau Directeur Général, à compter du 1er Novembre 2021.

Monsieur Gilbert Assi, remplace Monsieur Abou Sow qui rejoint l’équipe centrale du groupe après trois (3) ans au poste de Directeur Général.

Précédemment, Directeur Général de Vivo Energy Ouganda, M. Gilbert Assi apporte une brillante expérience de plus de 25 ans à travers différents pays où opère Vivo Energy. Notamment, il a été Directeur Général de la Société Guinéenne de Pétroles (SGP), puis Directeur Général de LPSA, une coentreprise du groupe Vivo Energy de transport, de stockage et d'expédition à Madagascar. Il a également occupé des positions stratégiques dans les équipes centrales du Groupe en tant que Directeur HSSE pour l’Afrique de l’Ouest et du centre mais également Directeur de la distribution pour l’Afrique.

Monsieur Assi est un ingénieur en énergétique diplômé de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire.

Lors de la cérémonie de passation de flambeau avec son prédécesseur, le nouveau Directeur Général de Vivo Energy Guinée s’est adressé au personnel pour rappeler l’objectif commun qui est le succès de l’entreprise à travers l’accomplissement personnel de chaque membre de l’équipe. La protection de la réputation de l’entreprise à travers la satisfaction de nos clients et le respect des normes HSSEQ (Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement et Qualité) constituent les axes stratégiques autours desquelles il invite tout le personnel à se focaliser pour maintenir la bonne tendance des performances de la société.

