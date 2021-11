Guinée : Mory Condé renonce à sa plainte contre l’allié de Cellou Dalein…

CONAKRY- L’affaire a finalement été réglée à l’amiable. Malgré les « grossièretés » proférées contre lui par un allié à Cellou Dalein Diallo, le Ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a décidé de passer l’éponge.

Mory Condé a décidé de passer l’éponge sur la plainte qu’il voulait coller à Rafiou Sow qui l’a qualifié de « punaise d’Alpha Condé » dans une émission.

Une source proche du Ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a confié à Africaguinee.com que la plainte ne sera plus déposée. Mory Condé a donc préféré prendre de la haute et s’occuper de la mission qui lui a été confiée par le Comité national de rassemblement pour le développement, nous a confié une source généralement bien informée.

Africaguinee.com