Qui est Mady Guilavogui ?

Mady Guilavogui est ce spécialiste des questions d’investissement et de développement de business. Parlant avec aisance des questions de contrat PPP, Mady est diplômé en Business Administration à Penn State University de Reading Pa (USA).

Mady a d’abord fait ses armes dans le privé aux Etats-Unis (SPETRUM COMMUNITY SERVICE, T– MOBILE COMPANY puis MG Variety & Electronics Stores) avant de se lancer dans les affaires en Guinée.

Si la voie lui a été tracée par ces années de formations et d’expériences aux Etats-Unis, c’est à force de risque et d’audace qu’il a réussi à imposer sa vision dans le milieu des affaires en Guinée.

Il roule sans cesse entre proposition de partenariats d’affaire, recommandation de solutions d’affaires, Analyse systématique des occasions des affaires, Fourniture de services d’interprétation orale et écrite, organisation de rencontre…

Résultat, il se retrouve sur plusieurs projets dont entre autres : la négociation du MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et CENTRIX IP INC pour la supervision du BACKBONNE NATIONNAL EN GUINNE. La somme de tous ces contrats exécutés dans l’ombre absolu, viennent confirmer que Mady Guilavogui est sans conteste « un homme du privé », « une sentinelle », et surtout « une force invisible ».

Il aurait pu en ce moment rester les bras croisé, « mais Mady a toujours voulu agir pour son pays» car faisant partie de ces jeunes hommes chez qui l’amour de la patrie ne s’est jamais éteint malgré les années en occident. Ce leitmotiv l’anime et en 2019, il lance d’une industrie en forte évolution en y apportant sa touche personnelle.

Il s’agit du Club Privé « L’Univers Lounge Club ». D’ailleurs si vous cherchez aujourd’hui à Conakry une superbe adresse d’un cadre branché avec un esprit convivial qui mettra tout le monde d'accord, l’Univers Lounge Club est l’adresse canon qui vous attend à la Camayenne.

Cependant, sous son costume de businessman, Mr Mady Guilavogui est un grand humaniste. Aussi bien auprès des mouvements associatifs que culturels et sportifs.