Mamadou Thug à Koundouwaka : "Joe Bébéto n'a pas de diplômes mais…"

Mon Cher Frère et ami Abraham Sonthy Kondouwaka, j'espère que tu te portes bien ! Après ta sortie médiatique chez nos amis de la Radio espace dans l'émission à grande écoute les "GG", je pense humblement que tu te trompes sur d'autres artistes guinéens. Je reste convaincu que tu ne parles pas de moi, c'est pourquoi je t'apporte cette mise au point sur la culture Guinéenne dans sa globalité que nous avons en commun.

En effet, l'histoire retient que le département de la culture a été presque toujours géré par des cadres qui n'ont même pas eu le bac. Ils ont été nommés à cause de leurs expériences dans le domaine culturel. Ils sont en majorité sortants de l'ENI, mais acceptés dans ce département si grand par le passé au temps de Lansana Conté parce qu'ils ont une expérience professionnelle dans des directions très connues du ministère de la culture jusqu'à nos jours. Je tiens à te rappeler aussi dans les années 2000, nous avons eu un ministre qui n'avait pas son diplôme du bac à la tête d'un grand département comme le ministère des Sports, de la jeunesse et de la culture. Le choix porté sur lui se reposait sur son expérience son vécu dans le domaine si j'ai bonne mémoire.

Mon Cher Frère Koundouwaka encore une fois, je sais avec certitude que tu ne parles pas de moi voire même d'autres jeunes et artistes ou acteurs culturels qui ont plein de compétences actuellement qui sont dans le milieu culturel pour le bien de notre corporation. Accepte alors que je te cite quelques-uns dont : Moussa Mbaye, Bilia Bah, Souleymane Thianguel, Lassine Kone, Fabara Kone, Djanii Alfa, Bil de Sam, Ibrahima Sory Tounkara, Moussa Doumbouya, Zebal Traoré, Sow Pedro, Maître Théa, Tidiane Soumah...La liste est longue. Et aujourd'hui, toutes ces personnes sont ministrables et peuvent légalement représenter dignement et valablement les acteurs culturels au CNT. Je te rappelle dans la dernière législature que le pays a connue qui a été dissoute par le CNRD le député qui a marqué le peuple de plus est Joe Bebeto député uninominal de Dixinn qui malgré n'a pas de diplômes avait touché les vrais problèmes du pays lors d'une session parlementaire.

Je me demande quelle place tu réserves pour les sortants de l'institut des arts Mory Kanté de Dubreka. Cet institut a formé et continu de former des cadres pour gérer la culture guinéenne. Aujourd'hui, dans plusieurs structures culturelles, on retrouve ces diplômés qui s'illustrent d'ailleurs dans ce sens. Un autre exemple que je vais te donner, c'est l'avènement de George Weah à la tête du Liberia. Penses-tu que ce sont des diplômes qui l'ont élu président ? Non. Plutôt sa carrière de footballeur qui a pesé dans la balance.

Pour finir mon frère, nous sommes des artistes et nous le resterons pas à vie c'est pourquoi prêt de 10ans nous sommes organisés en entreprise pour nous permettre de vivre de ce qu'on aime dans la dignité sans tendre la main ou attendre que l'État ne nous vienne en aide. Nous montons des projets culturels parfois, nous les finançons avec nos maigres moyens parfois avec nos relations. La réalisation de ces projets se fait sans subvention étatique. Donc, tu dois comprendre qu'aujourd'hui dans notre milieu culturel nous avons des artistes, journalistes, managers, producteurs, écrivains, humoristes, peintres, metteurs en scène, réalisateurs ... Qui sont tous des acteurs culturels capables d'être ministre ou aller au parlement de la transition et même après dans un autre régime bien assis.

Ceci dit que nous assumons et rassurons que nous avons le niveau de tenir le débat en tant qu'acteurs culturels pour le bien de la culture. Ainsi, reçois chaleureusement mes salutations mon frère Koundouwaka et je te rassure que c'est bien possible.

Mohamed Lamine Diallo

Mamadou Thug

Artiste Comédien et patron de Soudou Daardja Prod

Représentant de la FECEG au CNT