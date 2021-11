Guinée: Qui sont les militaires envoyés à la retraite par le Colonel Mamadi Doumbouya?

CONKARY-En Guinée, près de 1000 soldats ont été envoyés à la retraite ce 1er Novembre 2021. C’est la principale annonce faite dimanche soir par le Colonel Mamadi Doumbouya, dans son adresse à la Nation, à l’occasion du 63ème anniversaire de la création de l’armée guinéenne.

Selon une source proche de l’armée, cette décision du président de la Transition est une continuité des réformes du secteur des forces de défense et de sécurité, engagées par défunt régime d’Alpha Condé. Les militaires concernés étaient déjà dans le viseur depuis 2019.

‘’Pour l’instant nous n’avons vu aucune liste (…), pour ceux de 1990 et 1993 il leur reste au moins une dizaine d’années avant d’aller à la retraite. Ce qui est certain, ce sont les promotions de 1978 et de 1979 qui doivent faire valoir leur droit à la retraite depuis 2019. Certainement ce sont les deux promotions qui sont concernées par cette mesure’’, nous a confié une source militaire.

Cette nouvelle vague de départ à la retraite au sein de la grande muette annoncée par le chef de la transition, intervient après celle de 42 officiers généraux de l’armée et de 123 officiers des douanes. Une source proche de la junte précise :

« Les militaires concernés ont déjà atteint leur durée limite au sein des forces armées. Ce n’est pas parce que c’est le CNRD qui a précipité leur retraite. NON. Ce sont les ‘’promotions des années 70’’. Leur cas est différent des officiers Généraux, eux ils ont vraiment atteint la limite, mais ils continuaient d’exercer pour des raisons diverses », a précisé une source proche du CNRD (comité national du rassemblement pour le développement).

Nous y reviendrons !

