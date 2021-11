Armée : Les "CUM", fameux instruments de "règlements de compte" ?

CONAKRY- Le Général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara dit « Idi Amin » n’est pas passé par le « dos de la cuillère », ce lundi 1er novembre 2021, jour de fête de l’armée guinéenne. Le ministre de la Défense a mis le couteau dans la plaie, dénonçant les pratiques « malsaines » qui ont miné l’armée guinéenne ces dernières années.

« Il est important de souligner, sans démagogie, qu’au même moment où cette armée écrivait des pages glorieuses, elle traversait des périodes sombres, exacerbées par la politisation de ses unités", admet l’ancien diplomate guinéen au Cuba.

Le Général pointe des organes comme les « fameux » CUM "Comité d’Unité Militaire", qui selon lui se sont illustrés dans la « délation » et les « règlements de compte ». Des pratiques qui ont négativement impacté le fonctionnement normal de la grande muette, a-t-il déclaré.

« Pendant ces heures sombres de notre l’histoire, à tort ou à raison, des exactions ont été commises et qui font de chacun de nous, auteur et victime. C’est notre histoire. Nous ne sommes pas juges, mais nous devons la regarder en face et l’assumer dans le but d’aboutir au pardon et à la réconciliation" a déclaré le ministre de la défense.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com