Séparation avec Didier Six : Pourquoi les négociations achoppent ?

CONAKRY-Les négociations engagées par la fédération guinéenne de football (Feguifoot) pour une séparation à l’amiable avec l’entraîneur français Didier Six, achoppent.

A deux mois du début de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2021, c’est ‘’l’imbroglio’’ entre la Fédération Guinéenne de Football (Feguifoot) et le technicien français. Les dirigeants du foot guinéen ont décidé de rompre leur contrait avec M. Six à cause de ses contreperformances.

Partira, ne partira pas ? C’est la grande question qui taraude les esprits des férus du cuir rond. Une chose au moins reste claire : Didier Six est toujours sous contrat. C’est du moins ce qu’il assure, bien que peu barvard sur le sujet.

‘’Je suis encore sous contrat avec la Fédération et je dois être ici et je suis actuellement en Guinée. Mais pour le moment, j’ai mis le black-out parce que si je parle ça va être mal pris. Donc c’est ma position actuelle’’, a confié brièvement à Africaguinee.com, le sélectionneur guinéen.

Le colonel Akoi Koivogui, secrétaire général de la Feguifoot, joint au téléphone, par un de nos reporters, n’a pas voulu s’attarder sur le contenu des discussions pour la séparation entre la Guinée et son coach.‘’Nous n’avons rien à dire pour le moment puisque les négociations ne sont pas achevées »é, a-t-il dit.

A ceux qui disent que la séparation est actée, le secrétaire général de la FGF estime que ce ne sont que des ragots. ‘’ C’est faux il (Didier Six, ndlr) est toujours là (…), nous sommes en train de négocier en ce moment pour une séparation à l’amiable’’ nous a confié le colonel Akoi Koivogui.

Des sources bien introduites dans le giron du football guinéen, confient à Africaguinee.com que le point d’achoppement entre Didier six et la Feguifoot serait le montant qu’il devra toucher en cas de rupture brusque de contrat. Selon nos sources, ce pactole s’élèverait à hauteur de 21 mille Euros, l’équivalent de plusieurs milliards de francs guinéens.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13