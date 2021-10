Guinée : Alpha Condé « lâché » par la CEDEAO…

CONAKRY- L’ancien président guinéen, déchu le 05 septembre dernier, vient de « perdre » un soutien de taille pour sa libération. Face à l’intransigeance de la junte militaire, la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a reculé sur son « exigence » liée à libération d’Alpha Condé.

La récente mission de haut niveau dépêchée par l’organisation sous-régionale en Guinée pour évaluer le processus de transition, n’a pas rencontré cette fois-ci l’ancien président. Son communiqué final ne mentionne pas non plus le sujet relatif à son sort. Comme pour dire que la "libération" de M. Condé n'est plus une "priorité" pour la CEDEAO, par ailleurs plus préoccupée par l'appui qu'elle compte apporter à la Guinée pour la réussite de la Transition.

lorsque la question d’Alpha Condé et de son état a été posée vendredi 29 septembre au chef de la délégation, le Président de la Commission a eu une réponse nuancée, mais évocatrice. Jean Claude Kassi Brou indique que c’est à la junte de communiquer sur les différents aspects concernant l’ancien président de la République.

« Après les évènements du 05 septembre et le sommet extraordinaire du 08 septembre sur la situation en Guinée, une mission de haut niveau était venue à Conakry. Le 10 septembre, nous avions eu l’opportunité de rencontrer l’ancien Président Alpha Condé. Lorsque les chefs d’Etat étaient venus également, ils avaient pu le rencontrer. Le sujet a fait l’objet d’échanges, et je crois que les autorités guinéennes communiqueront de manière précise sur les différents aspects concernant l’ancien président de la République », a indiqué le diplomate de la CEDEAO.

Dès au départ, la junte militaire a été intransigeante face à l’exigence de la Cédeao concernant la libération d’Alpha Condé. Le CNRD précise que l’ancien président restera en Guinée en ayant accès à son médecin et à son cuisinier.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com