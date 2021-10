Vivo Energy applique les principes de compétence et de préparation pour un lieu de travail plus sûr

Les évènements de la Journée annuelle de la sécurité à travers le Groupe Vivo Energy

Conakry, Guinée, le 29 octobre 2021 : Vivo Energy, le leader panafricain de la distribution et du réseau de stations-service Shell, ainsi que des carburants et lubrifiants de la marque Engen, a organisé sa Journée annuelle de la Sécurité. L’ensemble de la société était impliqué, pour renforcer l’importance de la Santé, de la sécurité, de la sûreté, de l’environnement et de la qualité (HSSEQ) au sein de Vivo Energy.

La Journée de la Sécurité est l'occasion pour tous les employés et sous-traitants de Vivo Energy de recentrer leur attention sur l'importance du HSSEQ.

Cette année, l’évènement - « Competent + Prepared = Safer » - invitait nos collègues à enregistrer des exemples de leadership en matière de sécurité dont ils avaient été les témoins dans l’entreprise. Plus de 1 200 exemples ont été proposés, dans diverses catégories, dont l’environnement, la santé, la qualité des produits, la réputation, la sécurité et la sûreté.

Les meilleurs exemples d’amélioration de la sécurité dans chaque catégorie ont été mis à l’honneur et communiqués à l’ensemble du Groupe, afin d’encourager la reproduction de ces bonnes pratiques.

Grant Bairstow, Directeur de HSSEQ pour le Groupe Vivo Energy, a déclaré à propos de la Journée de la sécurité : « La sécurité fait partie intégrante de notre société et de la réussite à long terme de Vivo Energy en Afrique. Je suis ravi de pouvoir déclarer que cette année, nous avons continué à produire de bons résultats par rapport à tous nos indicateurs HSSEQ clés. »

Outre le partage par les employés des exemples de leadership en matière de sécurité, chaque marché a développé un programme d'activités pour rappeler à ses employés de se concentrer sur le HSSEQ, dont le point culminant a été une série d’évènements présentiels et virtuels cette semaine.

En Guinée, une formation en conduite défensive a été offerte à 100 conducteurs de Taxis-moto, qui constituent une des couches les plus vulnérables sur la route. Des casques de sécurité sont offerts également à leurs clients réguliers pour s’assurer d’être protégés lors des courses.

Abou Sow, Directeur Général de Vivo Energy Guinée a ajouté : « la sécurité routière est un de nos axes prioritaires de responsabilité sociétale et environnementale, c’est pourquoi elle est partie intégrante de nos activités au quotidien et particulièrement lors de notre Journée annuelle de la Sécurité. C’est une occasion pour toutes nos équipes et nos partenaires, de prendre le temps de s’assurer que nous faisons tout notre possible pour atteindre notre objectif « Zéro accident » : ne pas nuire aux personnes et minimiser l’impact sur l'environnement. »

Vivo Energy poursuit ses efforts pour atteindre ses objectifs en termes de HSSEQ, afin de continuer à progresser et de réaliser sa vision de devenir la société d'énergie la plus respectée d'Afrique.

