Retour à l'ordre constitutionnel : Ce que la CEDEAO a demandé à la junte…

CONAKRY-La délégation de la CEDEAO arrivée, jeudi à Conakry, a bouclé sa mission ce vendredi 29 octobre 2021. Conduite par le président de la Commission de la CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou, elle a rencontré le président de la Transition Colonel Mamady DOUMBOUYA, son Premier ministre Mohamed BEAVOGUI et d’autres responsables du Gouvernement guinéen. L'organisation sous régionale qui a suspendu la Guinée de ses instances de décision depuis le 05 septembre, a assuré de son engagement à accompagner les autorités Guinéennes à conduire la transition.

Retour à l’ordre constitutionnel

Lors de son précédent sommet du 16 septembre, la CEDEAO avait maintenu les sanctions et avait exigé une transition de six mois. Ce vendredi, ses émissaires ont encouragé les autorités de la Transition à entamer le processus nécessaire en vue d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel normal, conformément aux dispositions du Protocole additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance.

La mission dépêchée à Conakry a aussi réitéré la disponibilité de la Commission de la CEDEAO à fournir toute assistance en matière de réforme constitutionnelle, d'appui au processus électoral et de finalisation du fichier électoral. La Mission a également souhaité recevoir le chronogramme des actions prévues.

Jean Claude Kassi Brou et sa suite se sont félicités des décisions qui ont été prises par la junte, notamment l'adoption de la Charte de la Transition, la nomination d'un Premier Ministre civil, et la formation en cours d'un Gouvernement élargi. La CEDEAO dit avoir noté que le Conseil National de la Transition, organe législatif, sera mis en place dans les meilleurs délais.

La Mission a, en outre, invité les acteurs sociopolitiques guinéens à travailler ensemble dans cette période de transition afin de garantir la réussite du processus.

Conformément aux décisions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, la Mission a réitéré l'engagement de l'organisation communautaire à accompagner la Guinée pour une transition réussie, et a appelé les partenaires multilatéraux et bilatéraux à soutenir le processus de transition en Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com