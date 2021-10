Moussa Para Diallo reçu en audience par le Colonel Doumbouya : "Ce que j’ai dit au Président…"

CONAKRY- Le président de la Fédération des paysans du Fouta Djallon (FPFD) accompagné du jeune producteur Elhadj Amadou Barry, a été reçu en audience ce vendredi 29 octobre 2021, au Palais Mohamed V par le Colonel Mamadi Doumbouya.

A cette occasion, Elhadj Moussa Para Diallo a exposé au Président de la transition guinéenne, les différentes préoccupations des producteurs agricoles du pays.

Joint par Africaguinee.com, à la sortie de l’audience, le président de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon, a apporté des précisions sur le contenu de ses échanges avec le Colonel Mamadi Doumbouya.

« Nous avons été reçus ce matin par le président de la transition entre 10h45 et 11h25mn. Nous lui avons fait part des préoccupations des paysans du pays. On lui a demandé de tenir compte de ce secteur parce que ce sont des milliers de personnes qui vivent de l'agriculture et qui nourrissent le pays. Nous avons aussi insisté sur la nécessité d’œuvrer pour faire de l’autosuffisance alimentaire une réalité dans le pays. Pour ce faire, les paysans ont rôle majeur à jouer, avec notamment une bonne politique agricole de Conakry à N'Zérekoré, de Siguiri à Koundara », a confié M. Diallo.

Au cours de cette audience, le président de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon a aussi invité le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) à visiter leurs installations à Timbi Madina, mais aussi celles de toutes les structures paysannes implantées à travers le pays.

« Nous avons invité le CNRD à visiter la fédération des paysans du Fouta Djallon et toutes les structures paysannes installées dans les régions de Guinée. Le président Colonel Mamadi Doumbouya a écouté avec attention notre message. Il a pris bonne note de nos préoccupations », a indiqué Elhadj Moussa Para Diallo.

Le président de la fédération des paysans du Fouta Djallon dit avoir été impressionné par le sens de l'écoute du président de la Transition, mais aussi par sa simplicité.

« Nous avons rencontré un homme courtois, un homme attentif qui a le sens de l’écoute. Nous avons été marqués par sa simplicité. Il a grandement ouvert les portes du palais. Et nous n’avons pas manqué de lui dire que l'indépendance commence par se nourrir soi-même », a confié Elhadj Moussa Para Diallo

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com