Morissanda Kouyaté : "Nous sommes prêts à collaborer avec la CEDEAO…"

CONAKRY-Le Chef de la diplomatie guinéenne rassure la communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Dr. Morissanda Kouyaté qui a accueilli, jeudi 28 octobre 2021, une mission de haut niveau dépêchée par la CEDEAO à Conakry, a déclaré que la Guinée est prête à collaborer avec l’organisation sous régionale. Le ministre des affaires étrangères précise cependant que c’est suivant le chemin tracé par la Guinée.

« La CEDEAO est chez elle ici. Elle va aider (la transition) en suivant le chemin tracé par la Guinée. Nous en avons besoin de l’accompagnement et de l’appui de la CEDEAO. Sûrement nous aurons des entretiens fructueux. Les guinéens sont prêts à collaborer avec la CEDEAO et je crois qu’à partir de là, le reste du monde verra que tout se passe bien. Je vous rassure que nous aurons des entretiens apaisés, fraternels et positifs », a déclaré Dr. Morissanda Kouyaté.

Cette réaction intervient au lendemain d’une déclaration polémique du chef de la diplomatie guinéenne qui avait martelé que « la transition guinéenne n’est pas à négocier, mais à accompagner ».

Ce jeudi 28 octobre 2021, le chef de la mission de la CEDEAO, l’ivoirien Jean Claude Kassi Brou a indiqué que la visite s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement que la Cedeao s'est engagée à apporter à la Guinée. Le diplomate précise que cet accompagnement sera axé sur notamment la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet extraordinaire du 16 septembre. A l’époque, la CEDEAO avait donné en tout six mois à la junte pour organiser des élections, maintenant également la suspension de la Guinée de ses instances jusqu’au retour à l’ordre constitutionnel.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com