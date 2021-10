Kouroussa : la société "Sycamore Mine de Guinée" offre des fournitures scolaires aux élèves de Kiniéro

KOUROUSSA-La société Sycamore Mine de Guinée, a offert ce jeudi 28 Octobre 2021, d’importants lots de fournitures scolaires à la communauté de Kiniéro, sous-préfecture située à Kouroussa, en Haute Guinée. Le don destiné aux élèves de cette localité est composé de sacs d’écoliers, des ardoises, des livres, des paquets de craies, des bâtonnets et des chiffons.

La cérémonie de remise de cet important don a eu lieu dans l'enceinte de l'école primaire Kiniero 1. En plus des bénéficiaires (les écoliers, Ndlr) massivement mobilisés, des encadreurs, l’évènement a rassemblé des responsables de la société Sycamore Mine de Guinée, ainsi que les autorités locales, les sages et des autorités administratives de Kouroussa.

Le geste humanitaire de cette société minière va non seulement contribuer à offrir un enseignement de qualité aux enfants de cette sous-préfecture, mais aussi à alléger les charges des parents d’élèves durant cette rentrée scolaire marquée par la présence de la Covid-19.

Dans son discours de circonstance, Oumar Farouk Traoré, Directeur en charge des Affaires Publiques et Communautaires de Sycamore Mine de Guinée, est d’abord revenu sur le bienfondé de cette initiative. Selon lui, le don vise à aider les enfants de cette localité à avoir accès à une éducation durable et de qualité.

« La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit dans un cadre d’une assistance sociale et communautaire. Il s’agit de la remise de dons de kits scolaires destiné aux élèves de l’enseignement général de l’école primaire et Franco-arabe de Kiniéro, Balan et Farabalan. Ce don que nous avons l’honneur de remettre aux différents bénéficiaires est composé de sacs d’écoliers, des ardoises, des livres, des paquets de craies, des bâtonnets et des chiffons. Ce kit simple et modeste sera réparti comme suit : Kinieno centre1 : 116 bénéficiaires dont 44 filles. Kiniero centre 2 : 63 dont 26 filles. Kinieno franco-arabe 62 dont 24 filles. Balan enseignement général : 88 dont 25 filles. Balan franco-arabe 50 dont 30 filles. Fadabalan 50 dont 20 filles. Le total des bénéficiaires fait 429 dont 169 filles. Ce geste de notre entreprise comme tant d’autres menés par le passé, vient alléger les charges des parents d’élèves en cette période de rentrée scolaire 2021-2022 dont les revenus sont impactés par la pandémie de Covid-19», a-t-il dit.

Poursuivant, M. Oumar Farouk Traoré a fait une invite au corps enseignants des établissements scolaires bénéficiaires. « Chers enseignants, en vous confiant leurs enfants, les parents placent entre vos mains ce qu’ils ont de plus précieux au monde. Vous avez choisi de leur transmettre le savoir et de faire de ces enfants, les leaders de demain. C’est dire toute la responsabilité qui est la vôtre et qui donne à votre métier toute son importance. Cette noble tâche que vous accomplissez chaque jour avec abnégation vous honore et je vous en félicite. Nous partageons sincèrement votre souhait de voir vos enfants réussir leur parcours de vie. Nous tenons à ce qu’ils puissent évoluer dans les meilleures conditions », dira M. Traoré.

La Société Sycamore s’engage à continuer d’apporter son soutien aux enfants de Guinée en général et ceux de Kiniéro et environnants en particulier, a promis le Directeur des Affaires Publiques et Communautaires de Sycamore Mine de Guinée, avant de lancer un appel aux apprenants.

« Chers parents, merci pour tous vos efforts et les sacrifices que vous consentez chaque année pour assurer un bel avenir à vos enfants. Chers enfants, nous espérons que vous passerez une belle année scolaire, pleine de réussite. Nous vous demanderons de rester sage et de bien écouter en classe. C’est ainsi que vous réussirez vos études et ferez notre fierté. Comme disait l’autre ‘’tant vaut l’école, tant vaut la nation’’ », a conseillé le Directeur des affaires publiques et communautaires de Sycamore Mine de Guinée.

Avant de clore son intervention, Oumar Farouk Traoré a loué les efforts de l’entreprise surtout de son Directeur monsieur Michael Malka qui, selon lui, ne cesse d’œuvrer en faveur des communautés nécessiteuses. Dans la même lancée, il remercié les autorités locales ainsi qu’aux populations de Kiniéro et environnants pour leurs mobilisations malgré le contexte difficile. « Qu’elles trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude » a-t-il conclu.

Présent à cette cérémonie, le directeur sous-préfectoral de l'Education (DSE), Youssouf Keita, a exprimé ses sentiments de gratitude à l’endroit des donateurs. Il a rappelé l’entreprise Sycamore n’est pas à son premier geste. « Cet autre cadeau comme par le passé vient alléger la charge de nos différentes familles en cette rentrée scolaire 2021-2022. Nous vous assurons de notre profonde gratitude dans l'accompagnement sans cesse que vous nous apportez. Et nous vous rassurons de l’utilisation correcte et saine de ces kits scolaires”, a promis M. Keita.

Depuis que Sycamore est là, c’est que du bonheur

De son côté, M. Mohamed Condé, le maire de la commune rurale de Kiniero, a affirmé sa ferme volonté de travailler avec la société Sycamore. « Je réaffirme ma ferme volonté de continuer à travailler avec la société Sycamore. Depuis son arrivée ici, c’est que du bonheur auprès de la communauté. À chaque année, elle s'acquitte de ses taxes, appuie les communautés. Donc, nous sommes contents de collaborer avec Sycamore. Au nom de la population de Kiniéro, nous vous disons merci et qu'Allah vous donne ce que vous cherchez dans notre localité », s’est réjoui le maire de Kiniéro.

Représentant le préfet de Kouroussa à cette cérémonie de remise, Ibrahima Gbé Kaba, le secrétaire général des collectivités a abondé dans le même sens que ses prédécesseurs, saluant ce geste de la société Sycamore.

« Nous saluons énormément ce geste de la part de l'entreprise Sycamore. Ce don va satisfaire les bénéficiaires, à savoir les élèves sans distinction. C'est quelque chose d'appréciable. Donc, s’il y a une incompréhension avec Sycamore, partez rencontrer les responsables afin de discuter du problème pour trouver une solution. Toute l'administration de la préfecture de Kouroussa se réjouit de ce geste. Quand les activités démarreront, on bénéficiera plus que ça, parce que c'est la phase d'essai qui est en cours en ce moment », a indiqué ce responsable de la préfecture de Kouroussa.

Dans le même cadre, les sages venus de plusieurs concentrées de ladite localité, ont exprimé leur franche collaboration avec la société Sycamore. La cérémonie de remise a été clôturée par des prières et des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale dans la sous-préfecture de Kiniéro.

De retour de Kiniéro, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com