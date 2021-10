Colonel Balla Samoura brandit la tolérance zéro : “Aucune attitude malveillante…”

CONAKRY- C’est une nouvelle « mise en garde » du Haut commandant de la Gendarmerie ! Le colonel Balla Samoura a envoyé un « message fort » ce vendredi 29 octobre 2021, aux différentes unités de gendarmerie.

Présidant une cérémonie de fin de formation des effectifs de la gendarmerie routière à l'école de gendarmerie de Sonfonia, le haut commandant de la gendarmerie nationale a prevenu désormais, aucune « attitude malveillante » ne sera tolérée. « Nous devons nous débarrasser des erreurs du passé », a martelé ce membre influent du Comité national du Rassemblement pour le développement (CNRD).

Pour assurer la sécurité des usagers et de leurs biens en rase campagne, le CNRD a décidé de former des effectifs de la gendarmerie routière qui vont être opérationnelle. Les barrages routiers qui -n'étaient que des points de rackets-, ont été supprimés, précise le Haut Commandant de la gendarmerie nationale. C’est pourquoi dit-il, les nouvelles autorités ont décidé de préparer un dispositif pouvant répondre efficacement à tous les soucis liés à la sécurité routière en rase campagne.

« Aujourd'hui, un premier groupe ayant fini sa préparation dans les domaines de l'intervention professionnelle, de la police de la Circulation Routière et du Secourisme sera déployé sur les axe Conakry-Boké, Conakry-Kindia et Conakry-Forécariah », a déclaré Colonel Balla Samoura.

Des moyens matériels dont des véhicules, motos et plusieurs autres équipements ont été obtenus dans l'accomplissement dans cette mission. Cette mission se fera en deux phases : la première qui démarre ce vendredi 28 octobre jusqu'au 1er décembre 2021, va s'accentuer uniquement sur la prévention, le secourisme et les constations sur les cas d'accidents.

La deuxième phase va prendre en compte non-seulement la prévention, le secourisme, les constatations mais aussi la répression des infraction suivantes :

-Défaut de permis de conduire,

-Délits de fuite,

-Transport mixte,

-Conduite en état d'ivresse,

-Bagages hors gabarit,

-Refus d'obtempérer,

-Excès de vitesse,

-Dépassement défectueux,

-Téléphone au volant et

- Défaut de triangle de pré signalisation.

« Cette nouvelle mission doit être une occasion pour nous de mettre fin à la crise de confiance qui a existé entre les usagers de la route et les agents chargés de la prévention routière. Il s'agit en effet, d'un changement radical de comportement des usagers de la route et des agents qui ternissaient l'image de notre pays. Désormais, aucune attitude malveillante ne sera tolérée et tout contrevenant en subira la rigueur de la loi. Ça sera tolérance zéro », a averti le colonel Balla Samoura.

Dans les semaines à venir, a-t-il ajouté, d'autres sessions de préparation seront réalisées dans les régions de l'intérieur, afin de couvrir tout le territoire national.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (0224) 655 311 114