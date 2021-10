Dr Oussou lâche une "bombe" contre Alpha Condé : « Il m’a appelé au téléphone et m’a dit… »

CONAKRY-Dr. Fodé Oussou Fofana vient de faire des révélations accablantes sur le Président déchu Alpha Condé ! Dans une interview accordée à notre rédaction, le vice-président de l’Union des forces Démocratiques de Guinée a révélé le contenu d’un échange téléphonique qu’il a eu avec l’ancien président, qui selon lui, était prêt à tout pour le « débaucher ». Dans cette première partie de l’entretien, ce haut responsable du principal parti d’opposition au régime déchu, aborde aussi un volet de « l’héritage chaotique » laissé par Alpha Condé et évoque les premiers pas de la junte au pouvoir en Guinée depuis le 05 septembre. Entretien exclusif.



AFRICAGUINEE.COM : L’arrivée du CNRD au pouvoir vous a permis de voyager pour suivre vos soins en France. Comment appréciez-vous les premiers actes posés par la junte ?

DR FODE OUSSOU FOFANA : A leur arrivée, les militaires ont d’abord commencé par poser des actes consistant à redonner la liberté à tous les citoyens. Ils ont aussi dit que la justice sera la boussole qui va guider tout un chacun. A l’UFDG, nous avons nos bureaux qui ont été ouverts, nos collègues qui avaient été arrêtés arbitrairement et détenus sont désormais libres. En plus, ils sont allés au cimetière de Bambeto pour se recueillir sur les tombes des guinéens tombés lors des repressions et qui n’ont pas eu droit à la justice ni à des réparations. On voit que leur objectif, c’est d’abord la Guinée. Nous saluons cela et nous pensons que c’est ce qu’il fallait faire.

Parce que permettez-moi de rappeler que le plus grand mal qu’Alpha Condé a eu à commettre en Guinée, c’est le fait d’opposer les communautés de ce pays. En dépit de son bilan économique catastrophique, il a opposé les guinéens, il a créé des problèmes partout où n’en existait pas. De tous ceux qui ont eu à diriger la Guinée, aucun président, de Sékou Touré à Dadis, n’a opposé les guinéens comme Alpha Condé l’a fait. Au Foutah Djallon, il a créé le Manden-Djallon entre des communautés qui ont vécu ensemble pendant des siècles, dans l’harmonie, l’entente et la paix. Il est parvenu à leur dire qu’ils ne sont pas des frères. Donc aujourd’hui, il faut saluer le fait que les guinéens à travers ce coup d’Etat ont retrouvé leur liberté. Le travail imminent à faire, c’est de s’atteler à réconcilier les guinéens. Il faut absolument se battre pour régler cette situation. Puisque, comme je l’ai dit, le mal le plus profond qu’Alpha a réussi à faire en Guinée, c’est la division des guinéens. Il ne s’est pas attelé à développer ce pays, il a plutôt eu pour objectif de détruire l’opposition et son principal challenger Cellou Dalein.

Comment ?

Alpha Condé n’a jamais pardonné au président de l’UFDG, la défaite, l’humiliation qu’il lui avait infligée lors de la présidentielle de 2010 avec son piteux score de 18%. Son objectif était de voir comment détruire ce parti politique en débauchant les cadres. Nous sommes fiers aujourd’hui de dire : malgré tous ses efforts nuisibles qu’il a déployés, il n’est pas parvenu au niveau de la direction nationale et des plus proches collaborateurs de Cellou Dalein à débaucher des gens. Pour cela je suis très content. Maintenant, nous exhortons à ce que la justice soit là pour tous les guinéens sans tenir compte de l’ethnie ou de quoi que ça soit.

Je suis sorti du pays pour aller suivre des soins médicaux et je suis revenu. Il faut reconnaitre que je devais y aller depuis au mois de Mai 2021, je n’ai finalement pu m’envoler qu’en Septembre. Pendant toute cette période, je savais quel était l’état diagnostique de mon œil. J’ai un glaucome, je suis resté plus de six mois sans voir un spécialiste. Ça a forcément des conséquences. Je remercie toutes les personnes qui se sont faits du souci pour moi dans ces périodes difficiles. J’ai été appelé en direct par Alpha Condé au téléphone pour me dire : « tu ne sortiras pas de ce pays même si tu perds tes yeux ». Dieu le Tout-puissant lui a donné la réponse. Je suis allé me soigner et maintenant je suis de retour et je remercie le créateur par rapport à cela.

Quand le président vous a dit ça, qu’est-ce que vous lui aviez répondu ?

Je lui ai dit merci et c’est très bien, on a raccroché. Ainsi, le lendemain, en réaction à cette conversation je suis allé sur Fim Fm pour dire que : « Moi Fodé Oussou, s’il s’agit d’aller demander pardon à quelqu’un (Alpha Condé, ndlr), ou aller m’apitoyer, rencontrer un ministre, demander pardon aidez-moi à sortir. Je préfère perdre mon œil mais je ne ferai pas ça ». Les gens n’avaient bien saisi le sens de mon intervention. Mais c’était une façon pour moi de répondre à Alpha Condé pour qu’il comprenne que je n’étais pas prêt à céder, parce qu’il est passé par tous les moyens pour me débaucher et débaucher d’autres cadres de l’UFDG pour affaiblir Elhadj Cellou.

A l’époque, je n’avais aucune force face à un chef d’Etat autocrate. Je ne comptais que sur Dieu. Mais j’avais dit que même si je perdais mon œil, je n’irais pas demander pardon à Alpha Condé. Puisqu’il avait l’intention de passer par tous les moyens de me débaucher. Je lui ai prouvé qu’entre le rejoindre ou mourir je préférais la mort. Au moins ça, il le savait.

Avez-vous passé l’éponge ou bien vous gardez une dent contre lui ?

Dieu a réglé mon problème et c’est donc suffisant pour moi. Le plus important pour moi, ce que j’ai fait des prières que Dieu a exaucé. Je suis sorti pour aller me soigner, le reste ne m’intéresse pas. Cela n’est pas un problème. Lorsque je suis arrivé devant mon médecin en France, pendant plus d’une demi-heure, il se posait des questions sur comment dans un pays, on peut empêcher quelqu’un de se faire soigner à l’extérieur quand il émet le vœu fut-il un opposant politique. Vous pensez que je peux oublier cet acte d’Alpha Condé envers ma personne ? Jamais.

Je sais que des gens même de son sérail sont allés le voir et le supplier de me laisser sortir de la Guinée pour mes soins au risque de perdre mes yeux. Il a fait la sourde oreille. Ce qui est bizarre, au niveau de la police, je n’ai jamais été convoqué, aucun mandat d’arrêt n’a été émis contre moi. Ça voudrait dire quoi : quand tu es de l’Ufdg, pour Alpha Condé tu ne représentes rien dans ce pays. Comme j’ai refusé sa proposition, il a voulu m’abattre mais gloire à Dieu. Je profite pour remercier le président de mon parti et nos militants, je remercie aussi ceux qui ont voulu dépêcher des spécialistes ici à Conakry pour me soigner. Alpha Condé, je ne pense plus à lui.

Le RPG arc-en-ciel exige qu’il soit libéré. A votre avis quel sort doit-on lui réserver ?

Je ne commente pas et ne discute pas des propos du RPG. Je ne suis pas de ce parti politique et ce n’est pas mon problème. Je ne suis pas celui qui a pris Alpha Condé, ceux qui l’ont fait c’est le CNRD et je me soumets à la décision des nouvelles autorités. Je n’ai aucun avis par rapport à ça.

A suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113