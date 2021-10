Didier Six sur le départ : des discussions en cours pour une séparation à l’amiable…

CONAKRY-Le sort du sélectionneur guinéen, Didier Six semble désormais scellé à deux mois du début de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2021! La fédération guinéenne de football a décidé de se séparer de l’entraîneur qui a un bilan mitigé à la tête de l’équipe nationale A de football.

Des négociations entre la Fédération Guinéenne de Football et le sélectionneur Didier Six, sont en cours pour une séparation à l’amiable, a appris Africaguinee.com.

Lors d’une réunion du Comité exécutif qui s’est tenue ce jeudi 28 octobre, la Fédération Guinéenne de Football a décidé de confier la gestion des deux prochains matches du Syli National au duo Kaba Diawara (principal) et Mandjou Diallo (adjoint), selon la Féguifoot.

Il s’agit des rencontres Guinée vs Guinée-Bissau (12 novembre à Conakry) et Maroc vs Guinée (15 novembre à Rabat), pour le compte des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022.

Bien qu’il ait réussi à accomplir sa première part du contrat en qualifiant la Guinée pour les phases finales de la CAN 2021, Didier Six n’a pas réussi à honorer le second volet qui consistait notamment à obtenir un résultat lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Suffisant pour la Féguifoot pour se « débarrasser » de lui.

A suivre…

Africaguinee.com