Appui aux communautés : la Fondation UBA fait un important don de fournitures scolaires aux enfants démunis de Kaloum

CONAKRY-La Fondation UBA (United Bank for Africa) Guinée a fait un important don de fournitures scolaires aux enfants démunis de la commune de Kaloum. La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi 28 octobre 2021 au siège de la mairie.

En plus des bénéficiaires, cet événement a connu la présence du Directeur Général de UBA Bank M. Tony ODEIGAH, de la Directrice Marketing de la banque, Mme Fanta Kaba, ainsi des responsables de la commune.

Ce don composé de sacs, de cahiers, de stylos et d’autres fournitures vont faciliter la rentrée scolaire à ces enfants défavorisés. Le geste de UBA Guinée va considérablement alléger les charges aux parents des enfants bénéficiaires. Le don s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise envers les communautés.

« UBA a toujours à cœur d'aider les communautés dans lesquelles elle opère. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, certains ont déjà commencé. Mais vous n'êtes pas sans savoir que certains parents sont dans l'incapacité d'offrir des fournitures scolaires à leurs enfants. Ce qui affecte le rendement et le niveau de ces enfants. Aujourd'hui nous avons pu offrir des fournitures, des sacs, tout le matériel nécessaire pour que certains enfants défavorisés de Kaloum puissent avoir une rentrée scolaire paisible et pouvoir étudier dans de bonnes conditions », a déclaré Mme Fanta Kaba, Directrice Marketing de UBA.

Cette action de la Banque UBA à travers sa fondation éponyme, est hautement appréciée. D’autant plus qu’elle permettra largement à alléger la charge de ces pères de familles au revenu modeste. La mairie de Kaloum, représentée par le vice maire a salué ce geste de la fondation UBA. Gassim Soumah n'a pas manqué de souligner que UBA n’est pas à sa première action en faveur des communautés.

« C'est une joie immense de bénéficier de ce don. Nous sommes au moment de l'ouverture des classes et nous savons que dans certaines familles, les difficultés sont là. Donc, si une grande organisation comme la fondation UBA assiste les enfants les plus vulnérables, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous ne sommes pas surpris par ce geste parce que ce n'est pas la première fois. La Banque UBA à travers sa fondation a toujours assisté les plus démunis à chaque fois que le besoin s’est présenté surtout dans le secteur éducatif. On sait qu'investir dans l'éducation, c'est aussi investir pour l'avenir, l’avenir des enfants mais aussi celui de notre pays. Parce que ces enfants représentent l'avenir de demain », s'est réjoui Gassim Soumah, le deuxième vice maire de Kaloum.

Abondant dans le même sens, le Directeur communal de l'éducation (DCE) de Kaloum a exprimé sa reconnaissance à la banque UBA qui apporte énormément au secteur éducatif guinéen en général et la commune de Kaloum en particulier.

« Mon cœur est en fête aujourd’hui. Le fait que UBA Guinée ait un regard tout particulier vis-à-vis de ces enfants vulnérables qui veulent se scolariser mais dont les parents n’ont pas les moyens, est un acte fort. C'est en cela qu'il faut saluer cette initiative. On va beau espérer faire de notre pays un pays émergent, mais si les bases de l'éducation ne sont pas renforcées, ça sera une utopie. C'est pourquoi nous remercions cette banque panafricaine qui est en en train d’aider un pays panafricain qu'est la Guinée. Nous l’encourageons à continuer dans cette démarche de soutenir l'éducation guinéenne », a déclaré M. Ibrahima Yattara.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114