Yaya Sow a-t-il des « liaisons » avec l’UFDG ? Dr Fodé Oussou tranche…

CONAKRY-C’est sans doute l’une des nominations du colonel Mamadi Doumbouya, ayant la plus suscité de réactions, depuis qu’il a commencé de meubler le Gouvernement de Transition. Il s’agit de celle de Monsieur Yaya Sow, promu mardi 26 octobre, ministre des infrastructures et des transports que certains présentent comme un militant de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG).

Qu’en est-il ? A-t-il réellement des liaisons politiques avec le parti de Cellou Dalein Diallo ? Est-il connu au niveau des instances du parti ? Dans un entretien accordé à Africaguinee.com Dr. Fodé Oussou Fofana, l’un des vice-présidents du parti a apporté un démenti ‘’cinglant ». Ce haut dirigeant de l’UFDG précise que le tout nouveau ministre des Transports et des Infrastructures n’a aucune liaison avec leur formation politique. Il défie quiconque pourra en apporter la preuve contraire.

‘’Je suis très surpris d’entendre ce que les gens racontent. Moi je n’ai jamais vu physiquement ce monsieur dont on parle. Je ne le connais ni d’Adam ni d’Ève ! Les responsables de notre parti sont quand-même connus. Je ne jamais rencontré M. Sow, je ne connais même pas qui il est. Comment peut-on dire qu’il est membre de l’UFDG ? Ou bien c’est parce qu’il a un patronyme SOW ? C’est quand même incroyable ! Nous sommes un parti qui a toutes ses structures à savoir des vice-présidents, un conseil politique, un bureau exécutif, des fédérations à l’intérieur et à l’extérieur du pays, mais personne ne peut sortir et vous dire que M. Yaya Sow est un militant de l’UFDG’’, a tranché Fodé Oussou Fofana.

Il précise que l’UFDG ne rentrerait pas dans des débats stériles qui ne méritent pas d’être tenus. Ce proche collaborateur de Cellou Dalein Diallo, demande aux « colporteurs » de rumeurs d’avoir du respect pour les membres du CNRD qui ont eu le courage de débarrasser la Guinée d’un dictateur.

‘’Nous ne rentrons pas dans les débats de caniveaux et on ne commente pas ce genre de sortie. Lorsque les gens ont affiché la photo du tout nouveau directeur des Douanes avec une chemise, une caquette aux couleurs du RPG (Parti au pouvoir déchu en Guinée ; ndlr), de notre côté nous n’avons pas fait de commentaires au tour de ça. Il est tout à fait normal le DG des douanes s’habille comme il veut. Les gens qui l’ont nommé sont suffisamment informés.

Il faut quand même avoir du respect et de la considération pour les membres du CNRD, qui ont eu le courage de nous débarrasser d’une dictature qui s’appelle Alpha Condé. Des gens disent qu’il est membre de l’International Libéral, mais Sidya aussi, de même que Ouattara ou Macky Sall (…) ce n’est pas une structure liée à la Guinée. Plusieurs personnalités africaines qui ne sont pas guinéennes et qui sont membres de cette organisation. Alpha Condé est membre de l’international socialiste, Issoufou du Niger aussi », a tranché le vice-président de l’UFDG.

