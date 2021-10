Infrastructures : Yaya Sow promet des « résultats » et… très « vite »

CONAKRY-Installé ce mercredi 27 octobre 2021 dans ses fonctions, le ministre des Infrastructures et des Transports promet des « résultats » dans son domaine de manière rapide.

Se disant conscient de défis qui l’attendent, Yaya Sow exhorte les cadres de son département au travail pour aboutir à des résultats tangibles. « Vous pouvez compter sur mes capacités, mon engagement, ma détermination pour réussir cette mission au profit de nos populations. Je ne ménagerais aucun effort pour y arriver. Je mesure toute l'importance de la fonction et des tâches qui me sont attachées », assure ministre Yaya Sow.

« L’ère de la refondation »

Pour surmonter les multiples défis de son département, le ministre des Infrastructures et des Transports a invité ses collaborateurs à la « loyauté » dans le travail. Les infrastructures sont le socle du développement, souligne M. Sow. Selon lui, ce sont les infrastructures qui permettent de libérer l'économie, de faciliter la circulation des personnes et des biens et de favoriser l'accès aux marchés. Il promet une gestion axée sur les résultats.

"Nous allons faire des résultats. Chers collaborateurs, vous tous ici présents, je vous exhorte à accomplir votre devoir avec loyauté et compétences. J'exigerai des résultats complets à chacun et à tous en privilégiant le travail en équipe, des résultats tangibles et très vite. Nous sommes à l'ère de la refondation, une refondation qui va permettre à notre pays de poser des fondements d'un développement durable dans l'unité et le rassemblement", a martelé le ministre.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com