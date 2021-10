Sily National : faut-il s’inquiéter pour Naby Keita blessé à deux mois de la CAN?

LIVERPOOL-Tributaire d’un match époustouflant dans le choc au sommet du Championnat Anglais, Naby Keita, capitaine du syli national de Guinée est sorti sur blessure à la 64ème minute, dimanche dernier.

Buteur dès la 5ème minute sur une passe du phénomène égyptien Mohamed Salah, le capitaine de l’équipe nationale de Guinée a été victime d’un tacle vicieux de la part du Franco-guinéen Paul Pogba. Le dossard 8 sort sur civière se tordant de douleurs, tandis que son « bourreau » du jour est expulsé par l’arbitre qui sort un carton rouge après un nouveau visionnage de l’action.

Faut-il s'inquiéter pour la star guinéenne blessée à deux mois de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 09 janvier prochain ? NON. Et pour cause : Malgré la violence de la semelle reçue, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes pour Naby Keita. Le jeune guinéen n’a pas eu de cassure et devrait bientôt retrouver la pelouse.

Comme face à l’Athléico Madrid, où Naby Keita s’est mis en évidence en ligue des Champions, le Numero 8 de Liverpool a été efficace ce dimanche dans le choc face à Manchester United (5-0). Le feu follet de Coléah, dans ce déluge qui a emporté les reds devils de Manchester, a fait parler sa maestria avec une passe décisive et s'est impliqué dans trois actions des cinq buts de Liverpool.

Titulaire lors des trois matchs de Liverpool, Naby Keita a dans son escarcelle trois buts marqués dont un somptueux face à l’Athlético Madrid. Sa forme actuelle impressionne même son entraîneur Jorgen Klopp. « Naby est dans un grand moment. C’est un joueur exceptionnel’’, admet l’entraîneur Allemand de Liverpool Fc.

Nous y reviendrons !

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 113