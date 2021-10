Dubréka : LafargeHolcim Guinée donne le sourire à plusieurs élèves

L’entreprise LafargeHolcim Guinée a procédé à la remise de bourses scolaires aux lauréats des établissements d’enseignement public des cinq quartiers riverains à ses installations, situées dans les communes de Dubreka, Coyah et Matoto. Au nombre de dix, les bénéficiaires font partie des meilleurs élèves admis aux examens nationaux (CEE, BEPC), session 2020-2021 de l’enseignement pré-universitaire. La cérémonie de remise a eu lieu le vendredi 22 octobre 2021, dans les locaux du siège social de l’entreprise, en présence du Directeur Général de LafargeHolcim Guinée Bruno Silete HOUNKPATI, du Directeur préfectoral de l’éducation de Dubréka Mohamed Lamine Touré Kounda, du comité de bon voisinage et des parents d’élèves.

Il s’agit de bourses composées de fournitures scolaires : ordinateurs portables, tablettes, sacs, fournitures, manuels scolaires et plusieurs autres cadeaux. Ces bourses ont été remises aux dix premiers et deuxième des établissements scolaires publics dont l’école primaire de Bailobaya, du collège Ansoumanyah, l’école primaire de Lansanaya, du collège de Kountia et du collège Malick Condé lors des examens nationaux 2020-2021. Un bon de denrées alimentaires annuel est également accordé à chacun de ces dix lauréats. Ce geste entre en droite ligne avec la politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE) de LafargeHolcim Guinée envers les communautés riveraines.

Pour le Directeur Général, la responsabilité sociétale de l’entreprise doit se traduire par des actes posés en faveur des populations. C’est dans ce cadre que s’inscrit la mission du Groupe Holcim.

« La prise en charge des communautés doit se traduire par les faits et non dans les discours. Chaque année, nous avons un budget dédié à nos actions RSE. Que la société fasse des bénéfices ou pas, cela est prévu. Pour la Guinée, depuis les trois dernières années, nous avons choisi le volet santé et l’éducation. C’est sur ces deux volets que nous avons investi essentiellement. Dans cette optique, nous avons construit une école et donné des équipements nécessaires à son fonctionnement. C’est donc une continuité », a martelé Bruno Silete HOUNKPATI.

En plus de ces deux volets, il y a un autre qui va bientôt être lancé par l’entreprise au bénéfice des femmes, a-t-il annoncé. « Nous avons un programme que nous allons dérouler cette année pour former des groupements de femmes teinturières dans un premier temps, en vue de les rendre autonomes, que chacune d’elle soit capable de développer son activité et nous serons en même temps les consommateurs. Nous essayons de faire en sorte que les communautés bénéficient directement des bénéfices que nous tirons de l’activité en Guinée. Et cela va se poursuivre » a-t-il promis.

Remerciant de passage la DPE, les écoles, notamment les encadreurs pour la qualité de la formation qu’ils donnent aux jeunes élèves, M. Bruno Silete HOUNKPATI ajoute : « Nos actions ne se limiteront pas seulement à ces équipements que nous donnons aujourd’hui aux élèves. Nous allons accompagner ces élèves jusqu’à la fin de leurs études et éventuellement les absorber dans la structure que nous avons ici et avec le développement des activités dans les années à venir. Nous avons lancé il y a deux ans, le programme ‘’Jeunes Talents’’. Nous avons déjà une vingtaine de jeunes dans notre organisation qui viennent d’un peu partout dans la communauté. A la fin de leur formation, ces jeunes-là vont intégrer directement l’entreprise. La plupart des jeunes que nous avons intégré à travers ce programme, ont des contrats à durée indéterminée avec nous », a-t-il expliqué tout en invitant les élèves bénéficiaires à prendre les études au sérieux et continuer à se former à la maison avec les équipements qui leur ont été offert.

Dans son message de circonstance, le directeur préfectoral de l’éducation de Dubréka a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit de l’entreprise LafargeHolcim Guinée pour toutes ses actions à l’endroit des communautés riveraines.

« Il faut qu’on ait le courage de reconnaitre vos efforts dans le secteur éducatif surtout en ce qui concerne la préfecture de Dubréka. Au titre d’exemple, l’école primaire Henriette Conté, où vous avez procédé à son extension, vous avez donné des équipements, des forages. Nous exprimons toute notre reconnaissance à l’entreprise pour les différents actes posés. Nous sommes là réunis pour un autre geste significatif, parce que c’est un acte qui va dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’enseignement-apprentissage. Cela va encourager les enfants à étudier mais aussi à travailler pour être parmi les meilleurs. C’est la première fois que j’assiste à une telle donation. Je mets ça à votre actif. Nous vous remercions pour ce que vous avez fait », a déclaré M. Mohamed Lamine Touré Kounda qui, a toutefois sollicité auprès de l’entreprise l’appui en équipements à la direction préfectorale de l’Education de Dubréka.

Sur la même lancée, le porte-parole du comité du bon voisinage a exprimé toute sa reconnaissance à l’entreprise pour cet autre geste à l’endroit des communautés riveraines.

« Au nom du comité de voisinage, des cinq quartiers qui entourent cette usine, permettez-moi de manifester toute notre gratitude à l’endroit des responsables et encadreurs de cette entreprise qui ne ménagent aucun effort pour le développement de notre communauté. Cette mobilisation pour laquelle nous sommes réunis n'est pas la première pour cette entreprise. Cela démontre à suffisance la bonne collaboration entre les dirigeants de cette entreprise et la communauté », a-t-il lancé.

Avant ces bourses offertes aujourd’hui aux lauréats de ces écoles publiques, LafargeHolcim Guinée avait déjà rendu d’autres services à la communauté. L’on peut citer : l’octroi des forages aux cinq quartiers, le programme Urgence ramadan, la construction d’une école digne de nom de trois salles de classe, avec deux cent tables bancs à Ansoumanyah plateau, la formation et l’emploi des jeunes, l’octroi à la population des kits de lavage de mains et des masques pour la protection contre le covid-19.

« Après tous ces services rendus à la communauté, permettez-nous de vous remercier et encourager votre service de communication qui se met à notre entière disposition pour faciliter et renforcer notre partenariat d’une part et à l’ensemble du personnel de LafargeHolcim Guinée », a déclaré Alpha Oumar Camara.

LafargeHolcim de Guinée est une filiale du Groupe Holcim, Leader mondial en matériaux de construction, présent dans plus de 70 pays dans le monde employant plus de 70 000 personnes. En Afrique, le Groupe Holcim est présent dans d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest notamment le Bénin, la Côte d’Ivoire…), au Maghreb et dans d’autres pays d’Afrique.

