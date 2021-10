Conakry : ce que la coordination mandingue a dit aux émissaires de la junte…

CONAKRY-Des émissaires du colonel Mamadi Doumbouya ont été reçus ce mardi 26 octobre 2021 par des sages de la coordination mandingue à Conakry, a appris Africaguinee.com.

La délégation de la junte était conduite par Mohamed Lion Bangoura, ami d’enfance du colonel Mamadi Doumbouya. Dans quel cadre cette rencontre se situait-elle ? Quels sont les points abordés ? Elhadj Mohamed Saiba Doumbouya, président de la coordination du mandingue que nous avons interrogé précise :

Avant de rencontrer la coordination mandingue, la délégation de la junte avait eu des entretiens similaires avec la coordination Haal Poular. La démarche vise selon nos informations, à prôner la paix et l’unité nationale.

« L’objectif était de venir prôner la paix, l’entente. Pour que la paix soit en Guinée et que l’unité nationale soit bâtie, toutes les composantes doivent se donner la main. L’émissaire du Président a prononcé des paroles qui nous ont comblé, on a compris que le Mandé doit accepter le pardon.

Nous nous sommes appropriés de sa déclaration, nous lui avons dit que le Mandé est prêt au pardon, nous sommes prêts à œuvrer pour l’édification de la Guinée. Nous sommes prêts à aller vers tout le monde pour qu’il y ait l’unité et la paix dans le pays », a assuré M. Doumbouya.

Lors de cette rencontre tenue dans la matinée de ce jour, le sort du président déchu Alpha Condé n’a pas été évoqué. Mais pourquoi ?

« Nous n’avons pas touché ce volet parce que nous savons que (l’ancien) président est dans de bonnes mains. Nous savons que le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe savent que le Pr. Alpha Condé est leur papa, leur grand-père. Ils le savent, nous n’avons pas besoin de leur dire. C’est le fils qui a pris son papa et qui l’a déposé quelque part. Nous lui avions déjà dit depuis le palais du peuple : celui qui est entre ses mains, nous le lui confions. Donc, on n’a pas besoin de répéter ce qui avait déjà été dit. Il a pris bonne note et nous savons qu’il est toujours dans ce sens. Il fera tout pour sauver la vie du Président Alpha Condé », explique ce responsable de la coordination mandingue.

