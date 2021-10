Bachir Diallo rassure baffoé et cie : "Il n’y aura pas de chasse aux sorcières… "

CONAKRY- C’est une « promesse » qui devrait rassurer les collaborateurs du tout nouveau ministre de la sécurité et de la protection civile. Bachir Diallo qui s’était « insurgé » contre la façon dont le maintien d’ordre a été opéré tout au long de la dernière décennie, promet qu’il n’y aura pas de « chasse aux sorcières ».

Il a tenu cet engagement lors d’une réunion devant de hauts responsables de la police au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, a appris Africaguinee.com. « Il n’y aura pas de chasse aux sorcières », a assuré Bachir Diallo, sollicitant une franche collaboration avec les différentes directions générales de la police.

Vendredi dernier, lors de son installation, M. Diallo avait promis de rompre avec le « maintien de l’ordre musclé » qui tournait parfois au sang.

« La tâche qui nous attend est immense mais elle n’est pas impossible. Je suis là aujourd’hui pour relever ce défi énorme. Et je vais relever ce défi, mais seul je ne pourrais pas. C’est avec vous, le concours et la détermination des uns et des autres, qui nous permettra d’arriver à cette fin », déclarait-il.

A suivre…

Africaguinee.com