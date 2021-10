Armée : Général Idi Amin salue le courage de Doumbouya qui a renversé Alpha Condé

CONAKRY-Le Général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara dit Idi Amin, ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense nationale, a salué ce mardi 26 octobre 2021, le courage du Colonel Mamadi DOUMBOUYA, qui a mis fin au régime d'Alpha Condé.

L'ex ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée à la Havane qui s’exprimait en marge du lancement de la semaine du soldat, a singulièrement remercié et félicité le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, pour sa « clairvoyance et son courage » qui ont permis, selon lui, d’amorcer une nouvelle ère d’espérance pour la Guinée.

« La grande ferveur populaire qui a suivi cette prise du pouvoir témoigne que l’Armée Guinéenne est en phase avec son peuple" selon le ministre. Il invite l’armée à resserrer les rangs, à se surpasser dans l’accomplissement des tâches quotidiennes tout en indiquant la voie du renouveau au peuple par le bon exemple.

Aboubacar Sidiki Camara martèle que l’armée doit être au service de la transition. « Chaque soldat, à son poste de responsabilité, doit donc faire face à ses devoirs, pour que le peuple soit davantage fier de son Armée (…). L’Armée doit servir et accompagner les institutions de la transition par l’accomplissement de ses missions régaliennes et sa participation au processus de développement socioéconomique du pays " a-t-lancé aux hommes en uniforme au camp Samory.

De même, ajoute le ministre délégué à la Défense, elle doit poursuivre sa participation aux opérations de maintien de la paix auprès de la communauté internationale.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114