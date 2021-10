Le grand marché de Kindia baillé ? bras de fer entre vendeuses et autorités…

KINDIA-Les femmes vendeuses du grand marché de Kindia ont manifesté, ce lundi 25 octobre 2021 dans la commune urbaine de Kindia, ville située à 135 kilomètres de Conakry. Elles réclament leurs anciennes places après la reconstruction du marché.

Elles sont une centaine de femmes à battre le pavé pour demander à la commune de leur restituer leurs places. « On ne baille pas notre marché", scandent les manifestantes devant la mairie de Kindia.

« Par le passé, nous avons tout fait, mais aucune solution n'a été trouvée. Nous voulons aujourd'hui que la vérité triomphe autour de ce grand marché. Nous sommes fatigués, la population a souffert. Nous, nous sommes des pauvres femmes, nous ne sommes pas dans les bureaux, nous ne sommes pas salariées. Nous vivons de notre petit commerce au quotidien. Nous réclamons nos places habituelles. Si la commune ne nous retourne pas nos anciennes places, ils vont voir autres choses" martèle Baba Fatou Camara, porte-parole des femmes.

Accusée dans cette affaire de bail, la commune urbaine de Kindia a réagi par la voix du deuxième vice-maire, assurant que le marché n’a pas du tout été baillé. " Le marché n'as pas été baillé. C'est une gestion concédée comme à Kankan, Boké ou Faranah. Parce qu’avec 104 boutiques, il y a plus de 1000 demandeurs et nous avons pris l'exemple sur ces villes. C'est raison pour laquelle on a concédé pour que chacun ait la même chance chez un opérateur qui va gérer et qui va nous rendre compte", a précisé Aboubacar Keita.

Quant au préfet de Kindia, il a rassuré les femmes que le bail a été annulé. « Avant que vous ne soyez là, nous avions déjà reçu votre papier de revendication. Nous sommes en train de le faire circuler. La première décision, le bail est annulé. La commune et la préfecture ont signé et cacheté », a rassuré Colonel Abdel Kader Mangué Camara avant d’ajouter qu'une commission sera mise en place pour la répartition des places dans les prochains jours.

Kindia Chérif Keita

Pour Africaguinee.com