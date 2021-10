La Fondation Orange Guinée densifie son réseau de Maisons Digitales en Guinée

En Guinée, parmi les défis recensés pour les femmes, on peut citer la difficulté qu’elles rencontrent pour sécuriser leur autonomie. Cela s’explique entre autres par le faible nombre d’emplois stables, le décrochage scolaire, l’absence évidente de solutions alternatives en matières de parcours professionnels

Les données de l’UNESCO confirment que sur la tranche d’âge des 15 ans et plus, seulement 27.7% des femmes en Guinée savent lire et écrire ; ce nombre passe à 54.4% chez les hommes. Quant à la dimension relative à la stabilité des revenus ou encore des emplois,

L’Organisation Internationale du Travail annonce que cela touche 97.5% des femmes.

Dans un tel contexte, offrir un accès aux outils et modules digitaux permettant une éducation disponible et de qualité trouve toute sa place : cela encourage et aide les femmes à acquérir des compétences déterminantes pour trouver un emploi et garantir des revenus.

Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif qui n’est autre que celui de contribuer de manière efficace et significative à l’autonomisation des femmes, la Fondation Orange Guinée a mis en place le programme Maisons Digitales.

Pour densifier son réseau et offrir plus d’opportunités en ce sens aux femmes, la FOG a signé un partenariat avec MindLeaps avec laquelle elle met en place une Maison Digitale Women’s Digital Dreams – pour former 75 jeunes femmes de 16 à 35 ans à Conakry.

Elle renforce également le partenariat existant avec Wafrica Guinée, une ONG partenaire de longue date, , qui à travers 3 Maisons Digitales, enregistre à son actif plus de 450 formations. Avec cette dernière, ce sont 2 nouvelles Maisons Digitales qui vont être ouvertes : la Maison Digitale de Kaporo et celle de Labé.

La Fondation Orange Guinée a procédé à la livraison du matériel pour ces 3 nouvelles Maisons Digitales. Ce matériel est composé entre autres de 20 tablettes, 10 ordinateurs portables, 2 serveurs Raspberry, un vidéo projecteur et une imprimante.

Les cérémonies ont eu lieu le vendredi 22 Octobre à la Maison Digitale de Hamdallaye auprès du partenaire Wafrica Guinée et le Samedi 23 Octobre 2021 au Women’s Digital Dreams de MindLeaps.

Avec ces inaugurations, ce sont désormais 7 Maisons Digitales qui sont ouvertes en Guinée pour offrir aux femmes/ filles vulnérables plus d’opportunités d’autonomisation par une inclusion digitale poussée.

Pour tout savoir sur ce programme et suivre l’actualité des formations offertes via le numériques, rendez-vous sur le site de la Fondation Orange Guinée

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé (maternelle et infantile), la culture et l’éducation (avec le numérique comme véritable levier). Ses programmes Ecoles Numériques, Maisons Digitales ou encore les Village Orange touchent plus de 40.000 bénéficiaires; sur la santé, plus de 34.000 foyers ont bénéficié de son programme de mobilisation face à la CoVID19 et 2600 consultations ont pu être menées dans les postes de santé construits. Plus d’information sur ici Mail contact : info.fondation@orange-sonatel.com