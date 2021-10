Composition intégrale du Gouvernement : le décret pourrait tomber ce soir...

CONAKRY-Sauf changement de dernière minute, le décret portant sur la nomination intégrale du Gouvernement de transition pourrait tomber dès ce soir, alors que sur les 25 portefeuilles ministériels et les deux Secrétariats Généraux, seulement quatre ont été composés.

Il s'agit du Ministère délégué à la présidence chargé de la Défense nationale, de la Sécurité et de la protection civile, de l’environnement et du développement durable et du Secrétariat Général du Gouvernement. Les autres postes restants ne sont pas encore pourvus.

Près d’un mois après la nomination du Premier ministre, les guinéens attendent toujours la composition intégrale de l’équipe gouvernementale qui devra conduire la transition.

Nos sources précisent que si le décret ne tombe pas aujourd’hui, ce sera demain mardi 26 octobre. En attendant les regards sont tournés vers la radio-télévision et diffusion guinéenne.

A suivre…

