Guinée : Abdourahmane Barry porté à la tête de la plateforme des "Jeunes Unis pour la patrie"

CONAKRY-Abdourahmane Barry, ancien journaliste, aujourd’hui activiste de la société civile, a été porté à la tête de la « plateforme des jeunes pour la patrie », en abrégé PJUP. Le lancement de cette structure de la société civile a eu lieu ce samedi 23 octobre 2021. Elle se fixe pour but d'unir et de fédérer les structures de jeunes pour un idéal commun. A savoir la défense de la patrie.

La mise en place de cette plate-forme est parti d'un constat amer sur la division de la jeunesse guinéenne sur des bases ethniques, régionalistes depuis des années.

"Nous avons été divisés. Nous avons été opposés les uns aux autres par ceux qui sont censés nous unir en premier, nos gouvernants. Nous avons été négligés, parce que faibles et divisés. Nos droits ont été bafoués et nos aspirations foulées au sol par des dirigeants qui nous manipulent au quotidien", a expliqué le coordinateur national de la PJUP.

Selon Abdourahmane Barry, c’est pour mettre fin à cette division qu’ils ont eu l’initiative de créer la PLATEFORME DES JEUNES UNIS POUR LA PATRIE. Cette plateforme est ouverte à l’ensemble des jeunes Guinéens, sans distinction de régions ou d’ethnies précise-t-il.

« Nous aspirons réussir ce que la très grande majorité des guinéens pense impossible à savoir : UNIR LA JEUNESSE AUTOUR DE SA PATRIE. C’est une longue marche qui commence. Nous sommes conscients que cela sera une tâche ardue. Mais nous ne dormirons pas, ne nous reposerons pas tant que cet objectif de voir la Guinée et sa jeunesse réconciliées, n’est pas atteint. Nous avons foi en cette jeunesse en laquelle nos devanciers ont cru. Il faut qu’elle se réveille et se mette à la table des discussions et des décisions ", a ajouté Abdourahmane Barry.

La PLATEFORME DES JEUNES UNIS POUR LA PATRIE a aussi annoncé qu’elle présentera un candidat pour siéger dans le futur CNT (conseil national de transition). Il s'agit de Maimouna Barry, activiste et vice coordinatrice de la plate-forme.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (0224) 655 311 114