Maintien d’ordre : L’engagement fort de Bachir Diallo …

CONAKRY-Le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, a pris fonction, ce vendredi 22 octobre 2021. Bachir Diallo qui a fait un état des lieux peu reluisant du maintien de l’ordre ces dernières années, a promis de changer cela.,

« La tâche est immense, mes prédécesseurs l’ont évoqué. Car il ne faut pas ignorer que nous avons passé plus d’une décennie où le maintien de l’ordre musclé et qui tournait parfois au sang, a constitué la mission presque exclusive de ce département. Et c’est ce qui ne devait pas être le cas, nous devons changer cela. Le président de la République a insisté là-dessus », a déclaré le ministre de la sécurité.

Bachir Diallo souligne que la tâche est immense mais pas impossible. Il promet de relever le défi.

« La tâche qui nous attend est immense mais elle n’est pas impossible. Je suis là aujourd’hui pour relever ce défi énorme. Et je vais relever ce défi, mais seul je ne pourrais pas. C’est avec vous, le concours et la détermination des uns et des autres, qui nous permettra d’arriver à cette fin », a martelé l’ancien attaché de défense en Algérie.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com