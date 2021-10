La mise en garde du colonel Doumbouya : "Nous n’allons plus jouer avec la chose publique…"

CONAKRY-Le Président de la Transition guinéenne a mis les Gouverneurs des huit régions administratives du pays, face à leurs responsabilités. Le colonel Mamadi Doumbouya qui a conféré ce jour avec ces hauts administrateurs territoriaux, a fait une mise en garde : « nous devons plus jouer avec la chose publique…l’engagement doit être total », a-t-il martelé.

Au Palais Mohamed V où la rencontre a lieu, le jeune dirigeant guinéen a soumis ces Gouverneurs à un exercice très singulier. Tous ont prêté un serment d’engagement et de loyauté au colonel Doumbouya, qui a promis d’œuvrer pour que chaque Gouverneur puisse avoir les moyens d’accomplir dignement sa mission.

« Je sais qu'il y a des problèmes au sein de nos Gouvernorats. Je sais que dans les gouvernorats les prérogatives étaient perdues. Notre mission principale est de rendre à chacun ses prérogatives régaliennes pour la continuité de l'Etat pour que chacun puisse travailler dans le respect et la dignité surtout. Je pense que les gouvernorats ont un rôle central à jouer dans l'administration de notre pays. Pour ce faire, je vous demanderais dans les plus brefs délais d'établir un plan d'action.

Les actions urgentes à mener dans nos différents gouvernorats pour leur permettre de faire fonctionner l'administration. Dans les plans d'actions je voudrais qu'il y ait dedans des besoins qu'ils ont. Car nous avons besoin de faire une refondation totale de l'administration en mettant en place les bases. Vous avez besoin de vous faire entourer de gens qui connaissent très bien l'administration pour qu'en fin le pays puisse bouger.

Pour cela, il faut que l'administration fonctionne et il faut que les prérogatives soient situées. Cette fois-ci, nous allons servir notre pays. Pour ce faire j'ai prêté serment le 1er octobre devant le peuple de Guinée à unir les enfants de la Guinée aussi à rassembler tout le monde.

Les régions administratives doivent avoir l'exemple de la solidarité de camaraderie qu'il y a entre les gouverneurs de région et ses administrés. Nous allons cette fois-ci montrer au peuple de Guinée, lui donner de l’espoir par nos actes de rassembleurs, par nos actes d'union et d'exemplarité.

Je sais qu'il y a des résidences qui sont vétustes et je donnerais tout ce qu'il faut pour que les gouverneurs vivent dignement et pour que l'administration retrouve sa dignité d'antan et que les enfants de ce pays puissent voir l'exemple en nous et en vous.

J'ai prêté serment devant le peuple de Guinée, le premier ministre en a fait à moi qui représente le pays. Les chefs d'état majors sont passés hier, les ministres aussi qui vont être nommés le feront, vous allez tous y passer car cette fois ci nous n'allons plus jouer avec la chose publique. Nous ne devons plus faire semblant l'engagement doit être total.

Notre rôle, c’est d’apaiser les guinéens, de cicatriser les plaies. Nous avons une histoire commune, douloureuse que nous devons assumer. Sans l’assumer, nous ne pouvons pas écrire le futur pour nos enfants. Je voudrais franchement qu’on rentre tous ensemble dans l’histoire de notre pays, en rassemblant les guinéens et apaiser la Guinée ».

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 13