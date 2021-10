Guinée : La Banque Islamique de Guinée fait un accompagnement au Fonds social de la sécurité et de la protection civile

CONAKRY-La Banque Islamique de Guinée a fait un don ce jeudi 21 octobre 2021, à la Direction Générale du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile.

Composé d'un chèque de 30 millions GNF et deux ordinateurs portables, le don a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles de cette structure dont la mission est d’assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, dans le domaine de l’assistance et de la protection sociale nécessaire au renforcement des capacités des services de la police et de la protection civile.

La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux du siège social de la Banque Islamique de Guinée sis à Kaloum, 6ème Avenue de la République de Guinée, en présence des responsables des deux entités.

Dans son intervention de circonstance, le Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée, Sidy DIEYE a expliqué que ce don marque le début d'un partenariat entre les deux parties.

"Ce don est certes symbolique, mais il marque le début d’un partenariat. Nous vous faisons ce don composé de ce chèque et de ces équipements parce que nous pensons pouvoir contribuer à la réalisation de vos différents projets", a brièvement expliqué Sidy DIEYE.

Très ravis de ce geste de la BIG, le Directeur Général Adjoint du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile a formulé des remerciements à l'endroit de la Direction Générale de la Banque Islamique de Guinée. Il a pris un engagement ferme quant à la bonne utilisation du don.

"La Direction Générale du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile vous remercie infiniment pour cet important don destiné au renforcement des capacités de notre Direction Générale. Nous mesurons ardemment sa teneur et nous prenons l'engagement que ces matériels et cet appui financier seront utilisés judicieusement au profit du personnel de la police et de la protection civile à travers des activités que nous avons déjà planifiées" a promis M. Amadou Baïlo DIALLO.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023