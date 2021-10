Cas d’Alpha Condé : la junte militaire sous pression…

CONAKRY-Plus d’un mois après sa chute, Alpha Condé reste toujours invisible ! Retenu par la junte, pas une seule ombre de l’ancien chef d’Etat, n’est apparue depuis le 05 septembre.

La seule image (pas du tout reluisante) que les guinéens ont de leur ancien président, est celle où on le voit prostré dans un fauteuil, la mine fermée, chemise déboutonnée à moitié, le jour de son arrestation.

Ses proches commencent à faire monter la pression sur la junte avec « tact ». Le RPG arc-en-ciel et ses soutiens qui exigeaient de la junte la « libération immédiate et sans condition » de leur mentor, changent de « fusil d’épaule » tempérant leur revendication.

De plus en plus « inquiets », ils sollicitent désormais auprès du CNRD, « non pas sa libération immédiate et sans condition », mais à le rencontrer physiquement, histoire d’avoir le cœur net.

« Nous demandons à la junte de nous permettre de rencontrer le président Alpha Condé. Ce n’est pas compliqué. Parce que depuis son renversement on ne l’a pas vu encore », explique un allié du RPG arc-en-ciel.

Des rumeurs qui circulent

« Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le Pr Alpha Condé. Et il est difficile de vérifier tout ça, c’est pourquoi on a sollicité à le rencontrer », explique à Africaguinee.com, un haut responsable du RPG arc-en-ciel.

Des démarches sont en cours pour ce faire. Le RPG arc-en-ciel et ses partis alliés ont adressé à un mémo officiel à cet effet au CNRD (comité national du rassemblement pour le développement). Alors que la pression monte avec des menaces de sit-in, la réponse de la junte sur cette requête se fait toujours attendre.

Affaire à suivre…

Africaguinee.com