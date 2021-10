Guinée : Colonel Doumbouya lève les sanctions contre certains hauts fonctionnaires

CONAKRY-Le colonel Mamadi Doumbouya a levé les sanctions qu’il avait prises à l’encontre de quatre hauts fonctionnaires en service au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger, a appris Africaguinee.com.

Suspendus le 23 septembre dernier, M. Framoi Mara, Directeur Général du protocole, M. Gaoussou Soumah, chargé d’études (inspection générale), madame Aminata Camara, conseillère chargée de mission, madame Mama Aissata Bangoura, Directrice générale des affaires juridiques et consulaires, ont été rétablis dans leurs fonctions respectives.

Ces hauts fonctionnaires avaient été sanctionnés par le chef de la junte suite à des « accusations » portées contre eux. Ils avaient été suspendus jusqu’à nouvel ordre.

On leur reprochait entre autres de : refus de fournir de rapport exhaustif des recettes d'écoulant des actes de légalisation à leur supérieur hiérarchique, fausses déclarations et présentation de documents administratifs formels dans les médias sans une autorisation préalable de l'autorité, insubordination et manque de respect envers l'autorité, usurpation de titre, menace d'interdire l'accès du Département à leur supérieur hiérarchique.

Ces hauts cadres du ministère des affaires étrangères, avaient été entendus le 27 septembre 2021, par le CNRD (Comité national du rassemblement pour le développement), au palais des Nations. Ils avaient notamment été « auditionnés » par le cabinet du colonel Mamadi Doumbouya, pour fournir des explications sur les faits qui leur étaient reprochés.

Africaguinee.com