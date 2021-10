Emballo : « Je suis très reconnaissant envers la Guinée… »

CONAKRY- Le Président bissau-guinéen a exprimé toute sa reconnaissance envers le pays d’Alpha Condé avec qui il avait de profondes divergences.

Umaro Cissoko Emballo qui a effectué ce mercredi 20 octobre 2021 une courte visite à Conakry, a indiqué que lui et son peuple restent très reconnaissant envers la Guinée.

« Je suis très reconnaissant. Le peuple bissau-guinéen reste très reconnaissant envers la Guinée », a lancé le Chef de l’État bissau-guinéen qui n’a pas manqué d’exprimer ses regrets face aux divergences qu’il avait avec Alpha Condé.

« C’est dommage. C’est vrai qu’il y avait un certain refroidissement (des relations entre les deux pays), mais j’ai toujours dit que ce n’est pas ce qui est important. Mais on doit toujours privilégier les relations entre les États et non entre les Hommes », a estimé Emballo qui a vanté les mérites de la Guinée dans la lutte pour la libération de son pays.

Africaguinee.com