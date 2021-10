La Fondation Orange Guinée et ChildFund Guinée s’engagent auprès des femmes de Kankama (Dabola)

La Fondation Orange Guinée (FOG), à travers sa volonté d’offrir un accès à l’éducation pour tous, developpe des programmes visant contribuer à l’alphabétisation des femmes et favoriser leur autonomisation.

ChildFund Guinée mets en œuvre des interventions pour soutenir les communautés locales dans les domaines de la sante, de la protection de l’enfance, l’education, l’autonomisation des femmes et filles en vue de répondre aux besoins des enfants et leurs communautés.

Les deux structures ont donc décidé de mutualiser leurs efforts en accompagnant les femmes vulnérables sur l’ensemble du térritoire et plus particulièrement celles en milieu rural.

En effet, les resultats des enquêtes nationales ( INS & World Bank 2016) indiquent que 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté ; 89,3% de cette population est en milieu rural.

Même si ces résultats indiquent une baisse de l’incidence de pauvreté multidimensionnelle ,le nombre d’individus vivant dans cette situation a plutôt augmenté : il passe de 6,07 millions en 2002 à 7,5 millions d’individus en 2014.

Les facteurs économiques ne sont pas les seuls en cause : l’insuffisance d’accès des femmes aux infrastructures de base,aux soins de santé, à l’éducation, aux ressources productives en sont aussi des causes.

Ces chiffres sont hélas bien plus élevés dans la commune de Kankama (Dabola).

Aussi, la FOG & ChildFund y lance un projet d’autonomisation et de renforcement du leadership des femmes/filles (PARL).

Ce premier projet entend accroitre le revenu de 90 femmes et 10 hommes à travers 4 associations d’Epargne et de Crédit (AVE&C) fonctionnelles.

Un but ultime :

transformer ces femmes vulnérables en les formant au leadership pour des actions de sensibilisation de leurs paires sur les méfaits du mariage précoce, de l’excision et surtout de la necessité de l’éducation des filles.

Doter ces femmes de moyens et ressources (équipements, fonds, formations..) propices à lancer des activités de maraichage et les pereniser.

La Fondation Orange Guinée et ChildFund Guinée entendent affirmer leur engagement à contribuer ensemble à l’entreprenariat feminin en milieu rural et renforcer les dispositifs garants d’une autonomisation perenne des femmes issues de couches dites fragiles.

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé (maternelle et infantile), la culture et l’éducation (avec le numérique comme véritable levier). Ses programmes Ecoles Numériques, Maisons Digitales ou encore les Village Orange touchent plus de 40.000 bénéficiaires; sur la santé, plus de 34.000 foyers ont bénéficié de son programme de mobilisation face à la CoVID19 et 2600 consultations ont pu être menées dans les postes de santé construits.

A propos de CHILD FUND Guinée

ChildFund International est une organisation non gouvernementale travaillant dans plus de 30 pays pour aider les enfants démunis, exclus, et vulnérables à avoir la capacité d’améliorer leur vie et devenir de jeunes adultes, des parents et des leaders qui apporteront des changements positifs et durables dans leurs communautés. ChildFund travaille en Guinée depuis 2005 et est actuellement actif dans 10 préfectures (Labé, Lelouma, Tougué, Koubia, Mali, Kindia, Mamou, Dalaba, Pita et Dabola). Elle soutient les familles et les communautés dans leurs initiatives, au niveau local, afin de les aider à surmonter la pauvreté et assurer le bien-être des enfants. Les activités couvrent les domaines sectoriels de la santé, de la petite enfance et du préscolaire, de l’éducation primaire et secondaire, de la protection de l’enfance, de la justice juvénile, de l’engagement des jeunes et de la protection sociale. Au travers de son programmes de renforcement économiques des ménages, Childfund appui à la mise en place et au fonctionnement de 165 associations villageoies d’epargne et de credit (AVE&C) composees de 4244 members dont 3460 femmes (81,53%), appui aux groupements agricoles de jeunes et femmes et la dotation de 380 ménages en ruminants et intrants agricoles.

