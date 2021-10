Saloum Cissé : « Pourquoi nous avons été à la Présidence…»

CONAKRY-Une délégation du Rpg arc-en-ciel s’est rendue ce mardi 19 octobre 2021 à la Présidence ? Que s’est-il passé ? Quel était l’objet ? Saloum Cissé, secrétaire général de l’ex parti au pouvoir a été interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com. Lisez !

AFRICAGUINEE.COM : Une délégation du RPG arc-en-ciel s’est rendue à la Présidence. Quel en était l’objet ?

SALOUM CISSE : Ce n’était pas pour rencontrer le Président directement, mais pour déposer une lettre de la direction nationale du parti sollicitant une rencontre avec le Pr. Alpha Condé. Parce qu’il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Et il est difficile de les gérer à bon escient. C’est pourquoi on a sollicité le rencontrer.

Quelle était la composition de cette délégation ?

Je suis allé avec Bah Ousmane qui est un allié pour déposer la lettre de sollicitude. La délégation qui doit rencontrer le professeur Alpha Condé c’est endogène. Pour le moment, on ne l’a pas désigné.

Avez-vous pu rencontrer le président Alpha Condé ?

On n’a pas rencontré le président, on a simplement déposé la lettre de sollicitude. On n’était pas parti pour le rencontrer. Ils ont fait la décharge et nous ont donné une ampliation, on a quitté. On attend la suite.

Entretien réalisé par Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

