Mohamed Béavogui : « La Guinée se fera avec tous les guinéens ou elle ne se fera pas »

CONAKRY-En marge de la commémoration ce lundi des exécutions d’octobre 1971, le premier ministre guinéen, a exhorté les guinéens à travailler pour la « réconciliation ». Accompagné d’une délégation du comité national du rassemblement pour le développement, Mohamed Béavogui qui s’est recueilli au camp Boiro aux côtés des familles des victimes, a indiqué que la "Guinée sera avec tous les guinéens ou elle ne se fera pas".

« On ne paie pas l’injustice par l’injustice. On paie l’injustice par la justice, on paie l’injustice par le comportement humain, par le comportement sur la foi. C’est ce que vous avez vu jusqu’à présent. Ce n’est pas de la faiblesse, c’est simplement qu’on doit respecter l’être humain », a-t-il déclaré cet après-midi entouré des membres de l’association des victimes du camp Boiro.

il y a de cela 50 ans jour pour jour, environ 70 guinéens dont la plupart des hauts-cadres, furent exécutés sous le régime de Sékou Touré. Dans la matinée de ce lundi 18 octobre 2021, les familles des victimes ont organisé une marche silencieuse dans l’enceinte du camp Boiro, actuel camp Camayenne. Cet après-midi, les membres de l’association des victimes ont remis une pile de documents aux nouvelles autorités guinéennes.

« Aujourd’hui, vous êtes là, c’est difficile, on est venu partager avec vous ce difficile moment qui est à valoriser. Mais le plus important, ce qu’on veut une Guinée nouvelle. Cette Guinée nouvelle sera basée sur une seule chose : la réconciliation », a indiqué Mohamed Béavogui.

Le premier ministre souligne que chaque guinéen doit jouer sa partition pour cette réconciliation.

« La Guinée se fera avec tous les guinéens ou elle ne se fera pas. C’est pourquoi, je vous exhorte chacun à travailler pour cette réconciliation. Tout ce qui doit être fait sera fait. La justice est la boussole du CNRD, le reste c’est à chacun d’entre nous de jouer son rôle pour qu’on ait la Guinée que nous voulons. Un pays normal », a indiqué le Premier ministre.

A suivre…

Africaguinee.com