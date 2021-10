Guinée : Pour les « russes » en veulent à Lauriane Doumbouya ?

La première dame de la République de Guinée, est au cœur d’une polémique provoquée par des trolls russes qui l’ont prise pour cible, selon le quotidien britannique The Times. Lauriane Doumbouya « s’avère un cadeau inattendu pour la Russie », écrit le journal, qui précise que ce pays cherche à étendre son influence en Afrique.

L’épouse du colonel Mamady Doumbouya est de nationalité française. Les guinéens l’ont découvert le 1er octobre dernier, jour de l’investiture de son mari, en tant que président de la transition guinéenne. Ce jour elle est apparue, assise à côté de sa belle maman portant des habits traditionnels.

Bien que peu d’éléments biographiques soient connus d’elle, elle a été la cible d’une opération de fausses nouvelles montées par des activistes pro-Kremlin. Leur but selon The Times est de diffuser des allégations et insinuations contre la première dame guinéenne pour susciter un sentiment anti-français.

On trouve par exemple une vidéo en montage grossier qui montre Lauriane Doumbouya au bras d’Emmanuel Macron le président français, avance le quotidien britannique. Pour le moment, la présidence guinéenne n’a pas réagi.

A suivre…

