Colonel Mamadou Alpha Barry, "ta place n'est pas en prison"

Nous savons tous que tu traverses une période difficile de la vie… Une période de crise, d’autres disent de déprime ou de dépression.

À chacun sa peine et sa douleur, mais je crois savoir ce que tu ressens, je peux le comprendre. Je voulais que tu saches que nous sommes et serions toujours là pour toi si besoin.

Je t’écris pour te demander de ne pas baisser les bras.

Un message d’espoir plein d’amitié et de respect qui te rappelle que la vie est faite de hauts et de bas.

Je sais que tu te sens mal… Je sais ton mal-être mon colonel.

Tu dois te demander : « Qu’ai-je fait à la vie pour mériter cela ? ». Ces mots de désespoir et ces paroles d’incompréhension sont souvent dans notre bouche quand on va mal.

« Pourquoi cela n’arrive qu’à moi ? Pourquoi telle ou telle personne est heureuse et pourquoi moi, je suis si malheureux ? »

Parfois, on peut avoir l’impression que le mauvais sort s’acharne contre nous. Et que le Distributeur de bonheur nous a oublié.

Sais-tu que la citation que je préfères le plus est

« Après la pluie vient le beau temps ! »

Mon colonel, sache que dans l’existence il y a toujours une lueur d’espoir, une raison d’espérer. Au cœur du désespoir une espérance fait son chemin, attendant patiemment la fin de la crise.

Au cœur de nos cataclysmes personnels, la vie préserve toujours un lieu, un bonheur possible. Même face à l’épreuve, il reste toujours un espace en nous, connu ou encore inconnu à nos yeux.

Même si tu es totalement désespéré et déprimé, noyé sous le chagrin et la colère, il faut te dire que tout épreuve et douleur a une issue.

Les épreuves de la vie ne sont pas une punition ; nous pouvons dans cette tourmente découvrir que tous les germes de vie qui nous constituent sont bien là, vivants.

Certes, les raisons d’espérer sont fragiles, peuvent paraître invisibles, mais même ces moments difficiles nous permettent de grandir, nous transforment et nous rendent plus forts pour l’avenir.

Ainsi, la dépression et la déprime sont porteuses d’espérance. Même dans le désespoir, dans la nuit noire de la vie, il y a toujours une lueur d’espoir… Il suffit d’ouvrir les yeux et son cœur pour la voir.

Tu connais certainement cette célèbre citation qui dit :

« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fortes. »

Je sais juste une chose mon colonel, que lorsque tu parviendras à sortir de ce mauvais tunnel de ta vie, tu te laisseras envahir par la lumière des bonheurs simples qui s’offriront à toi. Tu réaliseras que le vrai bonheur réside dans les choses simples de l’existence : le sourire d’un enfant, la tendresse d’une femme dévouée, l’affection de ses parents et la beauté de la nature.

Par ce message d’amitié pour te redonner espoir, je ne veux pas te plaindre. Ma façon de te soutenir est de ne pas faire de toi une victime, mais plutôt de te dire que je crois en toi, en ta capacité à aller mieux.

Même si aujourd’hui, tu es plongé dans le doute et le manque de confiance en toi, je veux te dire que tu es une belle personne. Un homme aux mille qualités personnelles. Tu es plein de charme, de gentillesse, d’intelligence et de respect pour autrui.

Si tu réalises vraiment la valeur de ta personne alors tu sauras pousser les bonnes portes, rencontrer les bonnes personnes et prendre les bons chemins qui te guideront vers ton épanouissement personnel mon colonel.

Alors accroche-toi mon colonel et Laisse venir à toi la joie et ce bonheur possible de vivre libre et rétabli dans tes droits.

Ta place n'est pas en prison mon colonel.

Ton admirateur Portos