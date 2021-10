Guinée : Quel avenir pour le RPG arc-en-ciel après la chute d’Alpha Condé ?

CONAKRY-Quel avenir pour le RPG arc-en-ciel après la chute d’Alpha Condé ?

La chute brutale d’Alpha Condé est intervenue alors que le RPG arc-en-ciel était à la croisée des chemins. Lorsque son fondateur a été renversé, le parti était engagé dans un processus de réforme qui était loin d’aboutir.

Cette formation politique qui épousait l’ambition d’être à l’image de l’ANC (en Afrique du Sud) risque-t-elle de connaître le sort du PUP et du PDG-RDA ?

Alors que cette question taraude les esprits, les compagnons de premières heures de l’ancien président guinéen rassurent.

C’est le cas de Saloum Cissé, secrétaire Général du parti qui assure qu’ils ne laisseront pas ce parti mourir.

Pour lui, il faut résister, continuer la lutte en restant fidèle au Pr. Alpha Condé, aujourd’hui retenu par la junte militaire.

« On a commencé ce travail depuis 1988, on ne veut pas voir ce parti mourir. Surtout qu’il a enregistré beaucoup de martyrs. Le message, c’est de la continuation du combat pour honorer ces martyrs et la fidélité au Pr Alpha Condé.

C’est toute vie qui a été éprouvée, il faut qu’on résiste », assure ce haut dirigeant de l’ancien parti au pouvoir, interrogé par Africaguinee.com.

A suivre…

