Guinée : la junte militaire fait une demande à l’Union Européenne….

CONAKRY-Alors que les guinéens sont dans l’attente de la nomination du prochain gouvernement, la junte militaire qui dirige les destinées de la Guinée depuis le 05 septembre dernier, tente de soigner son image à travers des offensives diplomatiques. CEDEAO, Union Européenne…le colonel Mamadi Doumbouya multiplie les contacts, histoire de rassurer quant à sa bonne intention de redresser la Guinée, minée selon lui, ces dernières années par toutes sortes de tares.

Dejà sous sanction de la CEDEAO soutenue par l’Union européenne, les nouvelles autorités guinéennes déroulent une pile de d’arguments qui ont conduit le CNRD à prendre les rênes du pouvoir. Personnalisation du pouvoir d’Etat, politisation de l’Administration publique, instrumentalisation de la justice, confiscation des droits et libertés publiques, appauvrissement des populations par des mesures inopportunes… Mamadi Doumbouya n’a pas manqué pas d’arguments ce vendredi 15 octobre 2021, face aux diplomates de l’UE en Guinée.

Le colonel explique aux ambassadeurs de l’UE que c’est face à toutes ces situations, que le CNRD a décidé de prendre ses responsabilités pour ouvrir une ère nouvelle à la Guinée. Une ère d’unité et de rassemblement, de liberté d’espoir et d’espérance pour tous les guinéens.

Réitérant sa volonté ferme et inaltérable de mettre les guinéens ensemble pour décider de l’avenir qu’ils souhaitent pour leur pays, le dirigeant guinéen promet un chronogramme réaliste et consensuel de la transition dans les prochains jours. Mais le colonel Doumbouya sollicite auprès de l’Union européenne un accompagnement.

‘’Dans cette œuvre, nous espérons bénéficier de l’accompagnement de l’Union Européenne. Je vous donne l’assurance que le CNRD et le gouvernement seront à l’écoute de vos préoccupations, de vos conseils et de vos recommandations parce que nous avons un destin lié et un avenir partagé’’ a assuré le président Mamadi Doumbouya.

