Transition : "24 à 30 mois sont suffisants…", selon Bah Oury, Sylla et leurs alliés

En effet comment gouverner avec équité et efficacité si nous ne possédons pas de données fiables sur la population, sa répartition spatiale, la pyramide des âges, le niveau d’instruction etc… La promotion de la bonne gouvernance nécessite l’existence d’instruments qui, en réalité, sont les véhicules de la gestion ciblée, efficace et traçable. L’alpha et l’Omega de la refondation de l’Etat passent par la disponibilité de données statistiques réelles, fiables et exhaustives de données humaines, économiques et sociales du pays. La refonte de notre système électorale nous permettra à la fois de doter notre pays des moyens de sa gouvernance post-transition.

Le changement de la manière de faire la politique : La transition institutionnelle actuelle est un point de départ d’une transition démocratique de vaste envergure de l’Etat et de la société guinéenne qui durera dans le temps. Le respect des droits de l’homme et du citoyen, l’élimination des pratiques ethno-stratégiques qui ont opposé les guinéens, le renforcement de la cohésion nationale et du vivre-ensemble, l’éradication de la corruption et des détournements des deniers publics sont des défis et des objectifs pour permettre l’édification d’un Etat émergent disposant d’institutions fortes. Pour réussir dans cette voie la classe politique guinéenne doit aussi accepter de se réformer pour répondre aux exigences des temps nouveaux. La transition institutionnelle engagée par le CNRD est un pas dans la bonne direction. Les autres pas seront l’œuvre de la société pour assurer son enracinement dans la démocratie et la bonne gouvernance. Dans la même logique deux dossiers lourds méritent un traitement approprié : la lutte contre l’impunité d’une part et celle relative aux délits économiques d’autre part. Une commission vérité- justice- réconciliation et réparations mérite d’être créée afin de prendre en charge cette épineuse problématique afin de situer les responsabilités sur les causes des multiples tragédies qui ont jalonné l’histoire postcoloniale de notre pays. Les réflexions doivent être engagées pour définir sa structuration, la méthodologie de son action, ses objectifs et ses finalités. En effet les mécanismes de la justice transitionnelle doivent être exploités dans un premier temps. La justice pénale interviendra en dernier ressort pour les cas pour lesquels la commission retiendra devant être pénalement jugés. Les délits graves de corruption et de détournements de deniers publics doivent également être examinés par une commission spécialement créée à cet effet. Celle-ci devra jouir de compétences pour mener un travail d’inventaire, d’investigations, d’enquêtes, d’auditions et de poursuites judiciaires dans un climat empreint de professionnalisme et rigueur pour éviter les règlements de comptes et la chasses aux sorcières. Les durées de vie des deux commissions devront aller au-delà de la période dévolue à la transition institutionnelle.