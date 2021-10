Mamadi Doumbouya à la police : "Il est temps d’arrêter de soutirer de l’argent à nos concitoyens"

CONAKRY-Le président de la transition guinéenne a effectué une visite inopinée dans les locaux du Haut commandement de la Gendarmerie Nationale et à la Direction Nationale de la Police, ce vendredi 15 octobre 2021.

Colonel Mamadi Doumbouya a rappelé les dirigeants de ces deux institutions dépositaires de la force publique leur rôle régalien. Face au casse-tête des citoyens victimes de rackets policières, le chef de l’Etat a sifflé la fin de cette pratique.

« il est temps d’arrêter de soutirer de l’argent à nos concitoyens », a-t-il martelé, insistant sur la protection des populations et leurs biens. Le tombeur d’Alpha Condé demande aussi à la population d’arrêter de donner de l’argent à la police et à la gendarmerie.

« Les citoyens doivent refuser cela parce que ce n’est pas la vocation des policiers et des gendarmes de prendre l’argent à la population. Le peuple a longtemps souffert de ça, il est temps d’arrêter de soutirer de l’argent à nos concitoyens. Il faut les protéger et les rassurer. Cela fait partie de notre première mission régalienne à savoir : assurer la sécurité et la quiétude de nos concitoyens », a-t-il martelé.

