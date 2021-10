Libération d’Alpha Condé, reconquête du Pouvoir : Le RPG rémobilise ses troupes…

CONAKRY-Un mois après la chute d’Alpha Condé, renversé par un Coup D'État militaire, le RPG arc-en-ciel et ses alliés se remobilisent pour la « reconquête » du Pouvoir perdu par les « armes » le 05 septembre. Ce jeudi 14 octobre 2021, les anciens dignitaires ont tenu une importante rencontre au siège du RPG à Gbessia.

Tous les piliers du régime déchu ont répondu présent à cette rencontre, la première depuis le putsch. Ibrahima Kassory Fofana, ex premier ministre, Amadou Damaro Camara, ancien président de l’Assemblée Nationale, Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, Sanoussy Bantama Sow, Lansana Komara, Papa Koly Kourouma ancien ministre d’Etat de l’Hydraulique et d’autres se sont retrouvés pour parler des préoccupations du moment. A savoir : la libération de l’ex président Alpha Condé, la réaffirmation de l'engagement entre partis alliés et la mise en place de stratégies pour la reconquête du pouvoir.

« C'était une rencontre des alliés. Pendant les élections présidentielles, il y avait une forte alliance entre le RPG et ses alliés. D'abord ses alliés étaient au départ au sein de la CODENOC, puis la CODECC, et depuis là on attendait la formation de la CODECA. Entretemps est intervenu le changement d'autorité à la tête du pays, il y a de cela un mois. Il a été question de rappeler tous les alliés pour que chacun réaffirme son engagement dans le seul objectif que nous avons qui est celui de demander aux nouvelles autorités la libération de monsieur le Président Alpha Condé sans condition », a confié Elhadj Papa Koly Kourouma.

Le RPG et ses alliés ont pris acte de la prise du pouvoir par le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement). Conscients que c’est dès maintenant qu'il faut remobiliser pour préparer les futures échéances électorales, ils battent le rappel des troupes.

« Nous avons pris acte de la venue de nouvelles autorités à la tête du pays. Et mieux, il a été question de nous dire qu'une transition qu'elle soit d'un an, deux, trois ou quatre ans, il faut qu'elle se termine par des élections. Ce sont les conditions d'organisation d'élections équitables qui doivent être l'objectif de cette équipe de transition qui aboutira forcément par des élections présidentielles, législatives et locales.

Donc, c'est maintenant qu’il faut voir comment maintenir nos militants en position de reconquête du pouvoir dans les urnes, ce qu'on a perdu par les armes. C'est l'objectif du parti. Bref, cette rencontre d'aujourd'hui c'était pour réaffirmer l'engagement des alliés et être à l'écoute du RPG pour qu'ensemble nous élaborons les stratégies qu'il faut pour pouvoir réaliser nos objectifs », a précisé Elhadj Papa Koly Kourouma.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com