L’émissaire du colonel Doumbouya aux sages de Bambéto : "Pardon...oubliez ce qui s’est passé"

CONAKRY-Annoncé à Bambéto ce vendredi 15 octobre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya ne s’y est finalement pas rendu. Cependant il a dépêché une délégation venue, une nouvelle fois « consoler » les sages et les familles des victimes tombées pendant les manifestations politiques sous le régime d’Alpha Condé et demander « pardon ».

Après la grande prière, les émissaires du colonel Doumbouya accompagné de la notabilité du quartier mais aussi des présidents de certaines coordinations régionales, se sont rendus au cimetière où ils se sont recueillis au carré des victimes du régime déchu. Sur place, des prières ont été formulées, mais aussi des messages de pardon.

« Que l’âme de toutes ces victimes repose en paix, qu’Allah leur accorde son paradis. Que cela ne se reproduise plus en Guinée. Nous demandons au peuple de Guinée de soutenir le colonel Mamadi Doumbouya, ce n’est pas seulement un libérateur, c’est Dieu qui l’a amené. Si on se mobilise, la démocratie sera respectée. Ceux qui sont morts, ce sont des guinéens pour la démocratie. Pardonnez, pardonnons-nous. Au nom du chef de l’Etat, je demande de pardonner, d’oublier ce qui s’est passé et reconstruisons la Guinée ensemble », a lancé au cimetière de Bambéto, l’envoyé spécial du colonel Mamadi Doumbouya, Mohamed Lion Bangoura.

Après ce recueillement, la délégation s’est dirigée vers le rond-point de Bambéto où un sacrifice et des prières étaient prévus, devant une foule compacte, massée pour la circonstance.

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com